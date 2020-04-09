НБУ и Минцифры обезопасят расчеты украинцев в интернете: детали

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации планируют усовершенствовать систему верификации и идентификации бизнеса и граждан на базе приложения "Дія", где в апреле появилась возможность оформить электронный студенческий билет. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Глава НБУ Яков Смолий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщили, что планируют усовершенствовать систему верификации и идентификации граждан и бизнеса, запустить курс цифрового образования для населения, а также поспособствовать переходу госсектора на безналичные расчеты.

В НБУ пояснили, что запуск учебного курса планируется на портале "Дія. Цифрова освіта". В рамках обучения украинцам расскажут о платежных карточках, платежах с помощью смартфона и "умных" часов, а также о кредитных лимитах, безопасности расчетов в интернете и платежах онлайн по стране и за ее пределами.

Регулятор полагает, что усовершенствование системы верификации и идентификации граждан и бизнеса поможет украинцам и иностранцам осуществлять бизнес и подписывать финсоглашения удаленно.

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"Кстати, подписывая меморандум о сотрудничестве, Смолий и Федоров протестировали, как это работает на практике, ведь подписывали документ в онлайн с помощью электронной цифровой подписи", – отметили в пресс-службе Нацбанка.

Меморандум также предполагает совместную работу по способствованию перевода госсектора на безналичный расчет. В частности, в Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года содержатся планы по росту объема операций с использованием платежных карт до 65% на начало 2025 года

По данным Нацбанка, за последние пять лет процент наличных операций в общем ВВП страны сократился на 8,6 п.п. – до 9,6%, а использование платежных карт выросло на 25,3 п.п. – до 50,3%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что теневые операции в Украине достигают 23,8% официального ВВП, или 846 миллиардов гривен. При этом в Украине 19,7% ВВП составляет наличная теневая экономика.

Сейчас банковские карты есть едва ли не у каждого украинца, а у многих даже по несколько штук. По данным НБУ, на начало 2019 года в стране насчитывалось 36,9 млн активных банковских карт. И их количество продолжает расти с каждым годом.

Также мы рассказывали о том, что более 7 миллионов украинцев делают покупки в интернете. И это количество увеличивается с каждым днем.

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