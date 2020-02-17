Сколько украинской экономики находится в тени: эксперты подсчитали

В Европе есть страна, уровень тенизации которой, превышает украинский теневой сектор

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Эксперты выяснили, какая часть украинской экономики пребывает в тени. Так, теневые операции в Украине составляют 23,8% официального ВВП или 846 миллиардов гривень. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на исследование компании Ernst&Young.

И украинский показатель – не самый худший, поскольку есть страны с теневым сектором, который поболее нашего. По данным Ernst&Young, в 33 странах, в том числе в Чехии, Польше, Словении, Словакии, Хорватии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Сербии, – уровень теневой экономики составил от 10,1% до 26,9% ВВП.

При этом в Украине 19,7% ВВП составляет наличная теневая экономика, а 4,1% ВВП – домашнее производство для собственного пользования, то есть, неденежная теневая экономика.

Реклама

Согласно предыдущим исследованиям в европейских странах, увеличение доли безналичных платежей на 100% способствует сокращению уровня теневой экономики на 0,6-3,7% от ВВП, а государственные доходы увеличиваются на 0,1-0,8% от ВВП.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что проблема теневой занятости для Украины остается одной из самых острых. В 2019 году без официального трудоустройства в стране работало несколько миллионов граждан. Однако в Минэкономики говорят, что в стране снижается уровень безработицы и неформальной занятости.

В тренде Авиаперелеты в Украине становятся доступнее: что изменится

Напомним, Центр Разумкова провел социологическое исследование о том, какова ситуация с теневой занятостью в Украине и что на это влияет. 59,8% опрошенных наемных работников заявили, что согласились бы работать официально, но при этом часть зарплаты получать неофициально, "в конверте".

Сайт "Сегодня" сообщал о том, что Служба финансового мониторинга за 2019 год выявила операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 92,2 млрд гривен.

А в начале февраля стало известно, что Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда, если этого потребуют сотрудники прокуратуры, Госбюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Антимонопольного комитета.

Напомним, Кабмин планирует "зачистки" коррупционеров в госорганах, поскольку премьер-министр Алексей Гончарук зол на налоговиков после коррупционного скандала в Одессе.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама