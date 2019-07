НБУ обновил требования к системе внутреннего контроля в банках

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины обновил требования по организации системы внутреннего контроля в банках и банковских группах. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины усовершенствовал требования по организации системы внутреннего контроля в банках Украины и банковских группах. Обновление требований к построению и функционированию системы внутреннего контроля в банках базируется на положениях новой редакции установок Европейского органа банковского надзора о корпоративном управлении (сентябрь 2017 года) и методологических принципах международного стандарта COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)", – говорится в сообщении.

В частности, обновления касались детализации полномочий и обязанностей субъектов системы внутреннего контроля банка, введения требований по построению системы внутреннего контроля банка на основе модели трех линий защиты, детализации процедуры и видов внутреннего контроля, установления критериев внедрения и функционирования компонентов системы внутреннего контроля банка и определения критериев оценки эффективности системы внутреннего контроля банка.

Постановлением правления НБУ №88 от 2 июля 2019 года утверждено Положение об организации системы внутреннего контроля в банках Украины и банковских группах. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Разработка Положения осуществлялась в сотрудничестве с банковским сообществом и международными экспертами. Учитывая объем задач, которые должны выполнить банки, постановлением НБУ предусмотрен полугодовой период имплементации норм Положения (до 2 января 2020 года).

Этим же постановлением признано утратившим силу постановление №867 от 29 декабря 2014 года "Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля в банках Украины".

Ранее мы писали, что Нацбанк отменил сразу несколько ограничений для бизнеса. Регулятор убежден, что либерализация пойдет на пользу и украинским компаниям, и иностранным инвесторам.

Напомним, в феврале вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", который начал активную фазу снятия ограничений НБУ. Сразу после этого Нацбанк расширил перечень валютных послаблений для бизнеса, населения и банков.

Подробнее о валютных правилах в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев". Также узнавайте о новшествах в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " НБУ обновил требования к системе внутреннего контроля в банках". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"