НБУ перечислил риски для экономики

В регуляторе напомнили о возможности остановки транзита газа через Украину

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Задержка в реализации ключевых реформ, а также законодательные и судебные решения, нивелирующие предыдущие достижения, могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом 18 июля говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины (НБУ).

"Это может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях высокой долговой нагрузки в последующие годы", – предупреждает регулятор.

В НБУ назвали актуальными и следующие риски:

прекращение транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года;

усиление торговых войн и нарастание геополитических конфликтов;

эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

Национальный банк Украины улучшил прогноз ВВП страны в 2019 году с 2,5% до 3%, а в 2020 году – с 2,9% до 3,2%.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в этом году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, правительство будет инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.

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