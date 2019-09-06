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НБУ сообщил, почему выросли международные запасы Украины

6 сентября, 19:34

Один из них – благоприятная ситуация на валютном рынке

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) назвал три фактора, которые в течение августа определяли динамику международных (золотовалютных) резервов, увеличившихся к 1 сентября почти до 22,02 млрд долларов.

Факторы указаны на сайте регулятора в пятницу, 6 сентября:

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  1. Благоприятная ситуация на валютном рынке. Она сохранялась в течение месяца в результате положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, высокого урожая зерновых и умеренных объемов импорта, несмотря на ослабление притока иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги.
  2. Операции по управлению государственным долгом. Правительство и НБУ оплатили обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте в размере 257,5 млн долларов, из которых 89,7 млн долларов выплачены по обязательствам перед Международным валютным фондом.
  3. Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 132,9 млн долларов в эквиваленте.

Новости "Сегодня" сообщали, что на прошлой неделе НБУ купил 20 млн долларов на межбанковском валютном рынке. С начала года регулятор приобрел на межбанке почти на 2,98 млрд долларов больше, чем продал (чистая покупка).

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Кроме того, в июле Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. Центробанк ожидает, что к концу 2019 года резервы составят 21,7 млрд долларов, к концу 2020 года – 22,8 млрд долларов, а к концу 2021 года достигнут 23 млрд долларов.

В прогнозе НБУ учтены также пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с ними стране помогут новые – более дешевые – кредиты. 

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НБУ межбанк резервы ЗВР

Источник: Сегодня

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