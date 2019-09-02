На сколько выросли запасы: НБУ отчитался о покупке валюты на межбанке

На прошлой неделе Нацбанк не продавал валюту на межбанковском валютном рынке

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (27-30 августа) купил 20 млн долларов на межбанковском валютном рынке, а неделей ранее – 79,5 млн долларов, продажа валюты не осуществлялась. Данные обнародованы на сайте регулятора.

НБУ активно покупает валюту в течение всего периода с начала года, и общая сумма приблизилась к 3,23 млрд долларов.

Отметим, что с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение семи недель: со 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,5 млн долларов), с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов), с 27 по 31 мая (43 млн долларов) и с 29 июля по 2 августа (16,8 млн долларов). Общая сумма продажи валюты составила 248,23 млн долларов.

С начала года регулятор купил на межбанке почти на 2,98 млрд долларов больше, чем продал (чистая покупка).

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в первом и втором кварталах 2019 года план НБУ по покупке валюты в день на межбанке для наращивания международных резервов составлял 15 млн долларов, а в апреле регулятор повысил его до 20 млн долларов. Такой план установлен на второй и третий кварталы 2019 года.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, а к августу составляли 21,84 млрд долларов.

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