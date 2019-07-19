Нацбанк улучшил прогноз по валютным "запасам" Украины

Регулятор рассчитывает, что страна продолжит сотрудничество с МВФ

Фото: TaxRebate.org.uk / Flickr.

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил не только прогноз ВВП Украины, но и ожидания по объему международных (золотовалютных) резервов (ЗВР). Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, Нацбанк ожидает, что к концу 2019 года резервы составят 21,7 млрд долларов. В апреле НБУ прогнозировал 21,2 млрд долларов резервов на конец 2019 года. В 2020 году, по расчетам НБУ, ЗВР увеличатся до 22,8 млрд долларов, а в 2021-м – до 23 млрд долларов.

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При этом в НБУ подчеркивают, что основным допущением в этом прогнозе является дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

"Это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к украинским активам. Соответствующие долговые привлечения позволят правительству профинансировать значительные выплаты по внешнему государственному долгу. Также это позволит частному сектору привлекать иностранные инвестиции. В результате, объем международных резервов возрастет до 23 млрд долл. в 2021 году", – объяснили в пресс-службе НБУ.

Как сообщал сайт "Сегодня", золотовалютные резервы Украины увеличились на 6,4% – почти до 20,64 млрд долларов в эквиваленте по состоянию на 1 июля 2019 года.

Напомним, НБУ в своих прогнозах по ЗВР также учитывает пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на 2019-2021 годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с ними стране помогут новые – более дешевые – кредиты. Только в январе-мае 2019 года Украина одолжила 182 млрд грн.

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