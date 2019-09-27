"Не дождетесь!": Гончарук опроверг срыв переговоров с МВФ

/ Фото: Кабинет министров Украины

Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой трехлетней программе расширенного финансирования (extended fund facility, EFF) продолжаются в рабочем режиме. Об этом написал в пятницу, 27 сентября, премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Для всех, кто "разгонял зраду" о "первом провале" правительства технократов. Не дождетесь! Переговоры с МВФ продолжаются в рабочем режиме. Все хорошо", – отметил он.

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Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день переговоров с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

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В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. При этом в фонде отметили, что ВВП на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина ждет от МВФ новых рекомендаций. В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что План действий правительства, который будет представлен в ближайшее время, и принятие сбалансированного государственного бюджета на 2020 год позволят быстрее достичь договоренности с МВФ.

Напомним, что текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступил в том же месяце. В мае 2019 года в Киев приехала миссия фонда для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. Она вернулась в Украину, как и обещала, после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

О визите миссии фонда в мае смотрите в нашем сюжете:

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