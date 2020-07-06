Українська
$ 27,17
30,51
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Не яблоки и не арбузы: аналитики назвали самый дешевый фрукт в Украине

6 июля, 12:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Эксперты провели исследование розничных цен - результаты удивляют

Несмотря на то, что в Украине уже начали падать рекордные цены на сезонные ягоды, самым доступным продуктом из сегмента фруктов и ягод остается банан. Такие данные обнародовали аналитики EastFruit по результатам мониторинга цен в торговых сетях.

Реклама

В начале июля средняя розничная цена на бананы в Киеве составляла 27,2 грн/кг. Таким образом, банан был самым доступным по цене среди фруктов и ягод – немного дешевле, чем арбуз и значительно дешевле, чем яблоко.

"Мы наблюдаем такую ​​ситуацию впервые за последние годы, и главной причиной является холодная весна, которая привела к потерям урожая ягод и фруктов, а также снижению урожая яблока в Украине и Европе в целом в прошлом году", – сказал Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Для сравнения – в 2019 году средняя розничная цена на банан в то же время года в Киеве составляла 27,5 грн/кг, в то время как яблоко в среднем продавалось по 19,4 грн/кг, а арбуз – с 17,5 грн/кг. Таким образом, за год средняя розничная цена на банан снизилась на 30 коп/кг или на 1%, в то время как средняя цена на яблоко выросла до 30,4 грн, или в 2,6 раза, а цена на арбуз – на 9,7 грн/кг или на 55%.

Читайте также: В Украине начали продавать первый в этом сезоне виноград

В тренде
В Украине стало больше сезонной работы: сколько платят
Реклама

Аналитики отмечают, что цены выросли практически на все основные позиции фруктовой корзины в Украине. Персик состоянию на начало июля-2020 стоил в среднем на 37% дороже, чем годом ранее, малина – на 87% дороже, а голубика – на 16% дороже.

В то же время цены на клубнику по состоянию на начало июля были ниже, чем годом ранее на 37%, хотя почти весь сезон они существенно превышали прошлогодний уровень.

"Однако здесь нужно учитывать, что сезон клубники сместился на 7-10 дней, поэтому в прошлом году фермеры уже завершили ее реализацию в начале июля и начали продавать ограниченные объемы более дорогих сортов, а в этом году сезон в это время еще был в самом разгаре", – объясняют аналитики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже рассказывали, почему фрукты и овощи в Украине стали "золотыми" в нынешнем сезоне:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

цены ягоды фрукты Украина цены на продукты

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Помощь на ребенка в Украине: сколько платят и что хотят изменить
Помощь на ребенка в Украине: сколько платят и что хотят изменитьЭкономика
В Украине вступил в силу закон о запрете штрафов за просрочку платежей
В Украине вступил в силу закон о запрете штрафов за просрочку платежейЭкономика
Зеленский ответил, будет ли в Украине
Зеленский ответил, будет ли в Украине "доллар по 100"Экономика
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммы
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммыПолитика
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплаты
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплатыЭкономика
В Украине выросли пенсии и прожиточный минимум
В Украине выросли пенсии и прожиточный минимумЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять