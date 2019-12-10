Новая таможня: Гончарук требует от Нефьодова уволить взяточников

Глава таможни уволил более 500 сотрудников, однако этого недостаточно

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Премьер-министр Алексей Гончарук, который анонсировал значительные изменения в работе фискальных органов, посоветовал главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову жестко увольнять всех коррупционеров, поскольку новая таможня должна работать принципиально по-другому. Об этом сказал Гончарук во время презентации новой таможни с участием Нефьодова.

"Новая таможня должна работать принципиально по-другому. Я хочу предупредить абсолютно всех коррупционеров, людей, которые не поняли, что ситуация меняется, – пишите заявления, уходите сами, если вас еще не выгнали. Хотя я знаю, что Максим Евгеньевич, более 500 руководителей разных уровней уже уволил", – заявил Гончарук.

Также он призвал Нефьодова жестко принимать кадровые решения, если человек не готов работать по новым правилам.

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"В новом органе коррупционеров и людей, которые терпят коррупцию, не должно быть", – сказал глава правительства.

Гончарук отметил, что создание новой таможни – важное усиление в борьбе с коррупцией в Украине.

"На нашем фронте появился еще один сильный игрок против коррупции и контрабанды", – сказал он.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что таможня и налоговики срывают план по сборам в госбюджет. Украинская таможня в ноябре впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений в бюджет, но это произошло потому, что сам план снизили на 10 млрд грн, а налоговая уже четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений. По итогам 11 месяцев 2019 года поступления в госбюджет не выполнены на 56 млрд грн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Харьковской области задержали таможенников, которые пропускали грузы и нелегалов:

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