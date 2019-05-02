Нефть дешевеет после рекордов: какие факторы влияют на рынок

Стоимость Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов 2 мая. Отрицательная динамика сохраняется из-за слабых данных о товарных запасах в США, а вот обострение ситуации в Венесуэле сдерживает падение. Кроме того, сегодня истекают сроки исключений из запрета на покупку иранской нефти, предоставленных США ряду стран в ноябре прошлого года.

Из-за опасений временного дефицита поставок на нефтяном рынке нефть Brent на прошлой неделе поднималась до 75 долларов за баррель – максимума за шесть месяцев. По данным Dow Jones Market Data, в апреле нефть WTI подорожала на 6,3%, Brent – на 6,5%.

Так, к 9:58 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели до 71,83 доллара за баррель. На торгах в среду их цена повысилась и составляла на закрытие 72,18 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени до 63,35 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI опустилась до 63,6 доллара за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, резервы нефти выросли на прошлой неделе самыми быстрыми темпами с начала этого года – на 9,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали подъем на 1,4 млн баррелей.

По словам стратега ClipperData Мэтта Смита, за последние пять недель коммерческие запасы нефти в США выросли почти на 30 млн баррелей, и высвобождение части стратегического нефтяного резерва, пусть и совсем небольшой – всего 500 тыс. баррелей, не добавляет спокойствия рынку.

"Последние данные о предложении нефти в США могут усилить давление на нефтяные цены в краткосрочной перспективе, – отмечает управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир. – Конечно же, ситуация в Венесуэле все еще нестабильна. Кроме того, нам нужно будет наблюдать за тем, когда и насколько Саудовская Аравия или Россия увеличат производство нефти".

Между тем The Wall Street Journal сообщает, что, по оценкам независимых наблюдателей, экспорт иранской нефти сократился до менее чем 1 млн баррелей в сутки, поскольку Китай снизил объемы закупок.

Вместе с тем официальный Тегеран продолжает утверждать, что санкции США не заставят Иран прекратить поставки нефти за рубеж.

Напомним, США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018 года, но ряду государств они дали разрешение продолжать закупку иранской нефти до 2 мая 2019 года при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт. В число этих стран вошли Турция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция и Тайвань. Последние три уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

При этом 22 апреля США решили не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран.

Ранее также сообщалось, что несмотря на снижение цен на нефть и укрепление гривни к доллару, бензин в Украине дорожает:

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