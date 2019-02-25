Нефть дешевеет после резкого скачка цен

Рынок реагирует на новости из Соединенных Штатов, отмечают аналитики

Фото: Pixabay

Нефть дешевеет после резкого скачка цен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3aa/59a/5c73aa59aa058.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3aa/59a/5c73aa59aa058.jpg 2019-02-25T10:44:00+02:00 Экономика Рынок реагирует на новости из Соединенных Штатов, отмечают аналитики

Цены на нефть снижаются после подъема до максимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии. Так, за минувшую неделю нефть Brent подорожала на 1,3%, WTI – на 3% благодаря сигналам продвижения США и Китая в торговых переговорах.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:34 по киевскому времени составляет 66,97 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел до 57,05 доллара за баррель.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что отложит увеличение пошлин на товары китайского экспорта, запланированное на 1 марта, так как видит "значительный" прогресс в торговых переговорах с Пекином.

Поддержку рынку также оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на первое за три недели снижение числа действующих нефтедобывающих установок в США. Число установок уменьшилось на прошлой неделе на 4 штуки – до 853.

"Буровая активность стабилизировалась, что может привести к давно ожидавшемуся охлаждению бума в сфере сланцевой добычи", - говорит аналитик по сырьевому сектору Julius Baer Карстен Менке.

"В то же время добыча нефти в США может достичь 13 млн баррелей в сутки к концу текущего года", – цитирует эксперта MarketWatch.

Таким образом, по словам Менке, балансировка нефтяного рынка, с учетом потери иранского и венесуэльского экспорта из-за американских санкций в отношении этих стран, возложена на Саудовскую Аравию и ее союзников.

Как известно, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Так, страны ОПЕК обязались снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. В январе, как следует из отчета, эти страны снизили добычу только на 698 тыс. баррелей в сутки — до 26,05 млн баррелей. Венесуэла, Ливия и Иран освобождены от сокращения добычи.

При этом ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

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