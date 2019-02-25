Трамп заявил о решении отсрочить повышение пошлин на китайские товары
США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином.
"Рад сообщить, что США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем… Как результат этих продуктивных переговоров я отложу увеличение пошлин, которое сейчас запланировано на 1 марта", - написал он в Twitter.
Трамп заявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле.
"Предполагая, что обе стороны будут продвигаться дальше, мы будем планировать саммит президента Си (Си Цзиньпина – ред.) и меня в Мар-а-Лаго, чтобы заключить соглашение. Очень хороший уикенд для США и Китая!", – написал он.
По словам Трампа, прогресс достигнут по таким темам, как "защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта" и другие.
Напомним, в октябре 2018 года вице-президент США Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США и "манипулировании американской демократией".
Позже глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил, что США изменили отношение к КНР и теперь склонны рассматривать Пекин в большей степени не как партнера в экономической сфере, а как конкурента. По его словам, заявления Пенса свидетельствуют о "перезагрузке в отношениях" между США и Китаем.
А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:
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