Трамп заявил о решении отсрочить повышение пошлин на китайские товары

США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем

Фото: AFP

Трамп заявил о решении отсрочить повышение пошлин на китайские товары //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/345/642/5c7345642539a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/345/642/5c7345642539a.jpg 2019-02-25T03:24:00+02:00 США США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином.

"Рад сообщить, что США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем… Как результат этих продуктивных переговоров я отложу увеличение пошлин, которое сейчас запланировано на 1 марта", - написал он в Twitter.

Трамп заявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле.

"Предполагая, что обе стороны будут продвигаться дальше, мы будем планировать саммит президента Си (Си Цзиньпина – ред.) и меня в Мар-а-Лаго, чтобы заключить соглашение. Очень хороший уикенд для США и Китая!", – написал он.

По словам Трампа, прогресс достигнут по таким темам, как "защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта" и другие.

Напомним, в октябре 2018 года вице-президент США Майкл Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США и "манипулировании американской демократией".

Позже глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил, что США изменили отношение к КНР и теперь склонны рассматривать Пекин в большей степени не как партнера в экономической сфере, а как конкурента. По его словам, заявления Пенса свидетельствуют о "перезагрузке в отношениях" между США и Китаем.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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