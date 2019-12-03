Нефть марки Brent перестанут добывать: эксперт объяснил, на что это повлияет

Называть черное золото "Brent" - это уже давно просто традиция, рассказал специалист

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

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Запасы нефти на месторождении Brentв Северном море, которое дало название этому эталонному сорту черного золота, иссякнут через год и компания Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу нефти на этом месторождении.

Однако такое решение никак не отразится на рынке, поскольку по сути "Brent" – это обобщенное название для нефти разных сортов, а доля именно этой марки давно незначительна. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Объемы нефти, которые торгуются на биржах с привязкой к сорту Brent, в десятки, если не в сотни раз, превышают объемы добычи самой нефти этой марки. Точно так же как в Америке WTI (марка нефти, которую добывают в Техасе, – West Texas Intermediate) – объемы торговли ею намного превышают объемы добычи. Так что это скорее традиция называть сорт нефти Brent", – объяснил Рябцев.

Напомним, в первую неделю декабря нефть дорожает после резкого снижения цены. Это происходит на фоне подготовки стран-экспортеров к новым переговорам о сокращении объемов добычи черного золота.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что в провинции Бухейра на севере Египта из-за воров, пытавшихся просверлить трубопровод и украсть нефть, произошла утечка, а потом и пожар. Подробности узнавайте из сюжета:

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