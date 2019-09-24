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Нефть начала резко дешеветь после взлета цен

24 сентября, 13:21

Аналитики назвали причину снижения стоимости черного золота

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Котировки эталонных сортов нефти снижаются на информации о том, что Саудовская Аравия продолжает восстанавливать добычу. При этом по итогам прошлой недели рынок нефти вышел на рекордный рост с января-2019.

Так, к 13:08 по киевскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели до 63,93 доллара за баррель. За предыдущую сессию цена контракта выросла до 64,77 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к тому же времени подешевели на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) до 57,97 доллара за баррель. За понедельник WTI подорожала до 58,64 доллара за баррель.

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Напомним, Саудовская Аравия сумела возобновить работу на основной части нефтяных мощностей, пострадавших в результате атаки беспилотников 14 сентября.

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Фото: "Укртрансгаз"

По словам аналитиков AxiTrader, нефтяной рынок, скорее всего, продолжить следить за ситуацией в королевстве и геополитическими рисками на Ближнем Востоке в целом. Слабые данные о состоянии промышленности и сферы услуг Европы (индексы PMI) также могут вызвать беспокойство инвесторов относительно объемов спроса на нефть, что может еще больше снизить цены на нефть.

Читайте также: Есть подозрение, что в России знали о готовящихся ударах по Саудовской Аравии: интервью с Михаилом Крутихиным

В среду, 25 сентября, Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем прогнозируют, что за прошлую неделю запасы сократились на 190 тысяч баррелей. Если эти ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, поднимутся ли цены на бензин в Украине на фоне нефтяного конфликта на Ближнем Востоке:

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нефть Саудовская Аравия цена на нефть Brent WTI фьючерсы котировки

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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