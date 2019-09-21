Нефтяной конфликт на Ближнем Востоке: когда поднимутся цены на украинский бензин

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После атаки беспилотников на объекты одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии в ночь с 13 на 14 сентября цены на нефть пошли в рост.

В первые дни после нападения, когда стало известно, что в результате повреждения нефтепроводов добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое, цены на биржах отреагировали резком скачком. На фьючерсы марки Brent – в среднем с 60 почти до 69 долларов за баррель (причем были скачки до 71 долл.), марки WTI – с 55 до 63 долл. Таких цен не было с апреля этого года.

Затем – после "успокоительных" заявлений Эр-Рияда, что до конца сентября прежний объем поставок будет восстановлен, и открытия стратегических запасов США – рынки несколько успокоились. Уже в среду, 18-го, цены на Brent снизилась до 63,5 долларов за баррель, WTI – упала ниже 58 долларов. Однако потом нефть вновь начала дорожать. Вчера фьючерсы на нефть марки Brent достигали 65 долларов за баррель, марки WTO – 58,85 долл.

Инфографика investing.com

Ряд экспертов считают, что в краткосрочной перспективе цены будут продолжать расти, хотя и не сильно. Страны-производители нефти окажутся в выигрыше. Однако затем некоторые из них могут попытаться использовать дестабилизацию на рынке для наращивания добычи (которая сейчас искусственно сдерживается для поддержания цен на приемлемом для нефтяных стран уровне), и цены вновь упадут.

"Сможет ли Саудовская Аравия в полной мере восстановить поставки в ближайшие недели – вопрос открытый. В это же время США, ОАЭ и Россия могут попытаться предложить партнерам увеличение собственных поставок", – считает руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Отразится ли это на стоимости нефтепродуктов у нас? И чем вообще опасны для экономики подобные инциденты?

Наши эксперты утверждают, что само по себе повышение цен на нефть не станет причиной для подорожания бензина и других видов топлива. Разве что некоторые могут использовать панику просто как повод для повышения цен.

"Вся эта ситуация, связанная с Саудовской Аравией, является чисто ситуативной. Реакция сырьевых и финансовых рынков достаточно прогнозирована в такой ситуации. Они могут купировать такого рода шоки, причем чуть ли не "на автомате". Поэтому тут не стоит рассчитывать, что этот фактор подействует", – считает экономист, завсектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко.

Такой же точки зрения придерживается и независимый экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Напрямую эта ситуация на стоимости бензина не отразится. Потому что запасов нефти и в Саудовской Аравии, и в Европе достаточно для того, чтобы обеспечить выполнение текущих обязательств. Скачок цен, который был, скорее, носил спекулятивный характер и потом начал отыгрывать назад. В дальнейшем, может, цены и поднимутся, но очень не намного", – полагает эксперт.

А вот Владимир Позний предполагает, что подорожание нефтепродуктов таки может произойти.

"К концу недели нефть по-прежнему торгуется на 7,5% выше уровней до атаки. Причем важно, что теперь участники рынка могут продолжительное время держать котировки на повышенных уровнях, закладывая в них потенциальные риски повторения события. Премия за риски может отразиться на ценах на бензозаправках уже в скором времени", – аргументирует он.

Поскольку доля горючего довольно высока в стоимости многих товаров и услуг (прежде всего коммунальных), то подорожание нефтепродуктов – если оно произойдет – приведет к незапланированному и плохо контролируемому росту инфляции.

"Инфляция может вырасти 1-2 процентных пункта уже в течение ближайших двух кварталов", – прогнозирует Владимир Позний.

При этом он отмечает, что, если украинская гривня продолжит укрепляться, это будет сдерживать общее повышение уровня цен.

"Стоит отметить, что рынки весьма аккуратно реагировали на это событие, и ситуация в целом не перекинулась на фондовые и валютные рынки", – добавляет эксперт.

Однако ситуация будет оставаться неопасной для рынков и вполне контролированной ровно до того момента, пока не начнется (если начнется) открытый военный конфликт. В принципе, нынешняя ситуация в Саудовской Аравии закладывает предпосылки для возможных экономических проблем в дальнейшем, предупреждают экономисты.

"Формируется долгосрочный риск того, что таким же образом, с использованием дронов, можно наносить удары по объектам, которые носят стратегический характер. Причем это касается не только нефти, но и газопроводов, ядерных станций, химических объектов, повреждение которых может привести к катастрофе не меньших масштабов. Может повториться такая же история и в Саудовской Аравии. Потому что Иран – а я не исключаю, что за этим может стоять и Россия – сейчас заинтересован в игре на дестабилизацию. Они ощущают, что трамп не готов к военному конфликту, он бизнесмен. Поэтому они повышают ставки. И если, в силу обстоятельств, Трамп будет вынужден принять решение о нанесении ударов по Ирану, тут может сработать "спусковой курок" и применительно к ценам на нефть. Ведь дестабилизация ситуации в Ормузском проливе и дестабилизация поставок нефти оттуда не такая уж безобидная вещь. Там все близко, и защитить пролив от ударов, например ракетами, невозможно. Поэтому, если там начнутся акции по блокированию этой территории, будет очень тяжело с этим бороться. И это подорвет основу для обеспечения прохождения трети нефти на мировой рынок. Вот это, разумеется, может привести к росту цен на нефть и ухудшению общей ситуации. А в дальнейшем – к обвалу всей экономики. Цепной реакцией может задеть многие другие проблемы, которые накопились в мировой экономике", – предупреждает Борис Кушнирук.

Олег Яременко говорит о том же:

"Начало боевых действий в районе Персидского залива – пожалуй, единственное, что может сыграть против доллара. Тогда уже плохо будет всем", – предупреждает он.

Напомним, что гражданская война войны в Йемене длится уже 15 лет. В 2015 году Саудовская Аравия начала вооруженную операцию против хуситов и ввела свои войска в соседнюю страну. После атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии хуситы заявили, что подобные атаки могут иметь продолжение, если соседнее государство не прекратит вмешиваться в дела Йемена и не выведет свои войска из страны. В пятницу, 20 сентября Саудовская Аравия нанесла ответный удар: начала очередную боевую операцию вблизи Йемена против хуситов.

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