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Нефть перешла к росту цен после резкого падения

6 июня, 11:04

На рынок влияют новости из США, говорят аналитики

Фото: REUTERS/Nick Oxford
Фото: REUTERS/Nick Oxford.

Цены на нефть, динамику который объяснил Нацбанк Украины, слабо повышаются 6 июня после резкого обвала, вызванного скачком запасов топлива в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:44 по киевскому времени подорожали до 60,86 доллара за баррель. На торгах в среду их цена составляла на закрытие 60,63 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени до 52,87 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела до 52,68 доллара за баррель.

В целом с последних максимумов, зафиксированных в апреле, цены на нефть упали более чем на 20%, что говорит о наступлении "медвежьего" тренда. 

Как сообщалось, запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 6,77 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 3,21 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов – подскочили на 4,57 млн баррелей. 

В целом запасы нефти и нефтепродуктов в США взлетели за неделю на 22 млн баррелей, что является рекордным ростом показателя за всю историю его подсчета, то есть с 1990 года, пишет Bloomberg.

Рост запасов во многом объясняется увеличением нефтедобычи, которая на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила рекордные в истории 12,4 млн б/с. 

"Высокий уровень запасов пугает рынки, – говорит экономист Overseas-Chinese Banking Corp. Хауи Ли. – Также инвесторы поняли, что падение спроса будет сильнее, чем они ожидали, поскольку, как мы видим, США не собираются останавливаться и готовы начинать торговую войну с любой страной".

Аналитики Morgan Stanley ранее ухудшили свои прогнозы для марок Brent и WTI на второй квартал. Теперь эксперты полагают, что средняя цена североморской марки в апреле-июне составит 65 долларов за баррель, а не 75 долларов, как сообщалось ранее, тогда как североамериканская нефть будет стоить 57 долларов, а не 67 долларов за баррель.

Напомним, ранее на европейском рынке цены на газ снизились до минимального уровня с 2006 года из-за высоких запасов благодаря теплой зиме и увеличения предложения из США и с территории России.

Как известно, после скандала с российской нефтью в "Дружбе" скопилось 5 млн тонн загрязненного черного золота:


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Тег нефть, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, фьючерсы, котировки

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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