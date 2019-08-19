Нефть подорожала из-за атаки беспилотников в Саудовской Аравии

В целом ситуация на рынке черного золота говорит о напряженности инвесторов

Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani

Котировки черного золота эталонных марок продолжают расти после резкого падения цен на нефть на прошлой неделе. Сегодня, 19 августа, рынки реагируют на инцидент с атакой беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии.

К 10:50 по киевскому времени октябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне 59,33 доллара за баррель. За пятницу, 16 августа, Brent подорожала до 58,64 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени торговались на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) по 55,50 доллара за баррель. За предыдущие торги WTI подорожала до 54,87 доллара за баррель.

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В минувшие выходные йеменские повстанцы-хуситы совершили две атаки беспилотниками на принадлежащие саудовской компании Saudi Aramco нефтяное месторождение и нефтеперерабатывающий завод. Из-за этого на заводе случился небольшой пожар, на работе компании он не сказался.

Атака на Саудовскую Аравию "способствует укреплению рынка", отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкл МакКарти.

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В целом же цены на нефть упали на 17% с пикового уровня, зафиксированного в апреле, на фоне эскалации торговой войны США и Китая, вызвавшей опасения глобального экономического спада.

Несмотря на то, что серия атак на нефтетанкеры и энергетические объекты на Ближнем Востоке оказали временную поддержку ценам, ожидания слабого спроса и избыточных поставок сохраняются, что ограничивает подъем нефтяного рынка.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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