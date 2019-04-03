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Цены на нефть идут вверх: Brent приблизилась к новому максимуму с ноября

Сегодня, 10:23

По мнению аналитика Мартинсена, страны ОПЕК+, вероятно, продлят сделку по сокращению добычи

Фото: AFP
Цены на нефть идут вверх: Brent приблизилась к новому максимуму с ноября //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8ee/32e/5c78ee32ea376.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8ee/32e/5c78ee32ea376.jpg Экономика По мнению аналитика Мартинсена, страны ОПЕК+, вероятно, продлят сделку по сокращению добычи

Цены на нефть в среду, 3 апреля, поднимаются четвертую сессию подряд, Brent приближается к 70 долларов за баррель впервые с ноября 2018 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:17 по киевскому времени составляет 69,78 доллара за баррель. Накануне эти контракты подорожали до 69,37 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 62,80 доллара за баррель. По итогам торгов 2 апреля контракт вырос в цене до 62,58 доллара за баррель.

По мнению аналитика DNB Markets Хельге Андре Мартинсена, страны ОПЕК+, вероятно, продлят сделку по сокращению добычи на 1,2 млн баррелей в сутки во втором полугодии, однако уровень выполнения соглашения будет значительно ниже. Он добавил в интервью агентству Bloomberg, что уровень выполнения соглашения странами ОПЕК+ может составить около 60% в июле-декабре 2019 года.

Напомним, по состоянию на утро 2 апреля цена на североморскую Brent превысила отметку в 69 долларов за баррель впервые с ноября 2018 года. А стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на NYMEX поднялась до 61,69 доллара за баррель.

В начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года

Эксперты также рассказали "Сегодня",  каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, "Сегодня" выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

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Тег нефть, Brent, WTI

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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