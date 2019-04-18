Нефть вяло дешевеет на фоне новостей из США

Стоимость барреля Brent опускалась ниже 70 долларов

Фото: Pixabay

Цены на нефть Brent вяло снижаются после роста до максимумов с ноября в ходе торгов в четверг, 18 апреля. Стоимость североамериканского сорта WTI при этом слабо повышается.

Рынок "переваривает" опубликованные накануне данные министерства энергетики США о резком росте товарных запасов нефти в стране. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 марта, увеличились на 7,24 млн баррелей и достигли 449,52 млн баррелей. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали сокращение на 500 тыс. баррелей.

Так, июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 по киевскому времени подешевели до 71,58 доллара за баррель. В предыдущий день их цена опускалась и вовсе ниже 70 долларов за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились до 63,77 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась до 62,46 доллара.

Аналитик Energy Aspects Рикардо Фабиани ожидает, что дефицит нефти на мировом рынке в текущем квартале составит 1,1 млн баррелей в сутки, а в третьем квартале увеличится до 2 млн б/с после переизбытка в размере 200 тыс. б/с по итогам первых трех месяцев этого года, сообщает Dow Jones.

Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года.

При этом эксперты рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, журналисты выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

айте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нефть вяло дешевеет на фоне новостей из США". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"