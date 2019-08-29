Нехватка данных и огромные премии: в чем проблема с зарплатами чиновников в Украине

Оплата работы руководителей на государственной службе в Украине минимум вдвое уступает выплатам, которые получают руководители среднего и высшего звена в частном секторе. К такому выводу пришли экономисты Центра экономической стратегии (CES), проведя исследование при участии проекта EU4PAR, Офиса реформ Кабмина и Международного фонда "Возрождение". При этом еще в 2018 году в Украине приостановили повышение зарплат госслужащим.
"Зарплата госслужащих должна быть прозрачной и понятной общественности. А еще если не эквивалентной, то хотя бы сопоставимой с той, которую предлагает частный сектор. Сейчас самой прозрачной на госслужбе является структура оплаты труда специалистов по вопросам реформ. Продвижение в правильном направление есть, но его следует продолжать", – отметила старшая экономистка CES Ирина Пионковская.
Исследование показало, что серьезной проблемой в системе оплаты труда госслужащих является значительная часть непостоянных компонентов – надбавок и премий. Для руководителей они могут составлять до 48% зарплаты, а для все госслужащих в целом – 40%.
"Эти доплаты в большей мере зависят от благосклонности руководства и наличия финансовых ресурсов у государственного органа, чем от результатов деятельности сотрудника. В целом за 2018 год на надбавки и премии выделили 32% совокупного фонда оплаты труда госслужащих – то есть около 9 млрд гривен", – отмечается в результатах исследования.
Читайте также: 50 тысяч гривен в месяц: почему сложно определить справедливую зарплату нардепа
По мнению экспертов, такие тенденции не позволяют привлечь на госслужбу лучших специалистов из частного сектора, где должностной оклад составляет 100% зарплаты. Кроме того, надбавки и премии уменьшают эффективность использования бюджетных средств, уверены аналитики.
"Необходимо пересмотреть существующие подходы. Ключевая идея остается неизменной – повышение фиксированной части заработной платы государственного служащего путем усиления роли должностного оклада и ограничения переменной составляющей за счет уменьшения размера стимулирующих выплат", - отметил председатель Нацагентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко.
При этом в системе оплаты труда есть резервы, чтобы вдвое увеличить зарплаты руководителей в рамках существующих бюджетных ограничений. Для этого необходимо отменить стимулирующие надбавки для госслужащих, уменьшить максимальный размер надбавки за выслугу лет с 50% до 30% должностного оклада.
Что нужно сделать с зарплатами госслужащих – мнения экспертов
Вокруг реформы оплаты труда госслужащих существует много вызовов. Ключевые среди них: низкое качество данных о госслужбе, недостаточные данные о реальных рыночных зарплатах в Украине и много мифов вокруг госслужбы. Кто-то говорит, что оплата труда госслужащих заоблачная, кто-то – что мизерная, путая самом деле должности государственной службы и другие должности в государстве. Но, несомненно, подходы к установлению зарплаты непрозрачные и требуют пересмотра. Сначала необходимо разделить подходы к начислению зарплаты для политических должностей и должностей госслужбы, поскольку они имеют разные задачи и принципы работы. Министры должны иметь только прозрачный, единый оклад и не получать ежемесячно различные надбавки и премии, поскольку справедливо определить их невозможно. Для государственной службы необходимо ввести классификацию функций с соответствующими требованиями и уровнем зарплаты. Такой подход позволит сделать государственную службу в Украине более конкурентным и престижным работодателем, и приблизит нас к международным практикам.
Иван Хилобок
старший проектный менеджер Офиса реформ КМУ
Оплата труда на госслужбе должна перестать быть ахиллесовой пятой. Чтобы выработать рекомендации по исправлению ситуации были проанализированы опыт более 20 стран – членов ЕС и тех, которые сейчас находятся на евроинтеграционном пути, а также принципы OECD / SIGMA. Согласно последним оценкам, оплата труда на госслужбе является самым слабым элементом в ее функционировании
Угис Сикс
руководитель проекта ЕС "Поддержка комплексной реформы государственного управления" (EU4PAR)
Специалисты указывают: руководители госорганов часто завышают штатную численность сотрудников, чтобы увеличивать выплаты за счет надбавок и премий. К этому приводит нехватка точных данных о фактической численности штатов. ЧЧтобы решить эту проблему и более эффективно использовать деньги, предлагается запустить систему интегрированного кадрового и зарплатного учета государственных служащих – PoClick. Для этого авторы исследования рекомендуют ввести классификацию должностей государственной службы по функциональным направлениям и направлением деятельности согласно рекомендациям экспертов EU4PAR.
Ранее журналисты "Сегодня" подсчитали заработок честных народных депутатов и узнали, какими суммами можно подкупить менее порядочных их коллег.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Сначала надо понять, за что мы платим: за выполнение каких функций, за какой уровень ответственности и тому подобное. Это первоочередной вопрос. И для этого необходимо провести глубокую и широкую классификацию, создать единый каталог должностей государственной службы. Он позволит ввести справедливое вознаграждение за более сложную и ответственную работу, а также приближенную к рыночной зарплату для должностей с редкой квалификацией. Будет способствовать более эффективному подбору профессионального персонала и обеспечит единство стандартов в описании должностей различной направленности. Такая классификация сделает подходы к повышению квалификации госслужащих качественными.
Илона Шарова
старший HR эксперт EU4PAR, директор HUDSON Украина