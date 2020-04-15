"Несколько вопросов": в МВФ сделали заявление о новом кредите для Украины

В Фонде ожидают, что в ближайшее время можно будет завершить переговоры о новой программе

Международный валютный фонд подтверждает прогресс в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF). Для ее утверждения осталось решить несколько вопросов. Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен.

"Мы ведем переговоры с Украиной о новой программе (EFF. – Ред.). Обсуждения продвинулись вперед, и думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что они вскоре будут преодолены", – сказал он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 млрд долларов, а размер кредитной программы между МВФ и Украиной должен вырасти с 5,5 млрд до 8 млрд долларов.

Для продолжения сотрудничества Украины с МВФ Верховная Рада должна принять закон о банках. Этот документ был принят в первом чтении, однако противники законопроекта внесли 16 тысяч поправок, и теперь его принятие может затянуться. В настоящий момент в парламенте ищут пути, как избежать подобного сценария, а в "Слуге народа" рассказали, как будут бороться с "правочным терроризмом" в Раде.

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