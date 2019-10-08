Нет культуры: эксперты объяснили, почему Украина покупает мусор

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Реклама

Частным предприятиям выгоднее закупать отсортированное вторсырье, чем наладить сортировку в Украине, а потому страна закупает мусор в Европе, России и Беларуси. Об этом сайту "Сегодня" рассказал генеральный директор Recycling Solutions Дмитрий Ануфриев.

"Большинство вторсырья, которое импортируется для украинских производств, является качественно отсортированным. Например, по видам материала, таким, как виды пластика: полиэтилентерефталат (ПЭТ), этилен, стирол, пропилен, винилхлорид, и по цветам. Очевидно, что такая сортировка потребует либо высокого уровня осознанности населения, либо значительных инвестиций для сортировочных заводов", – отметил Ануфриев.

Сортировка мусора существует и в Украине, ей занимаются частные компании и это – огромный бизнес, добавил руководитель производства товаров для дома корпорации "Биосфера" Роман Гладышев. По его словам, у нас лучше проходит переработка производственных отходов – заводов, крупных магазинов и так далее. Это большие объемы достаточно чистого и однородного сырья, за которые идет конкурентная борьба между переработчиками. И цена на такое сырье из-за конкуренции достаточно высокая.

Но самый большой потенциал представляет категория бытовых отходов. И основная проблема отсутствия их переработки – это отсутствие культуры раздельного сбора мусора.

"Исторически сложилось, что все отходы мы складываем в одно ведро. На сегодняшний день есть люди, которые готовы сортировать мусор у себя дома, но при этом выносить эти отходы они вынуждены в один бак. Именно факт того, что культура сбора мусора в Европе выше, чем у нас, является одним из важных факторов того, что выгоднее покупать отходы в Европе. Заниматься сортировкой мусора из одного ведра – экономически не целесообразно, так как львиная доля затрат в себестоимости отходов – это сам процесс сортировки, который происходит вручную", – объяснил Гладышев.

Подробнее узнавайте на сайте "Сегодня" в материале "Почти как Швеция: зачем Украина покупает мусор из Европы, Туниса и Филиппин"

Как сообщалось, в Украине также заговорили о введении запрет пакетов. Недавно в парламенте зарегистрировали законопроект № 2051-1. В нем говорится о запрете некоторых видах полиэтиленовых пакетов с 2022 года. За распространение пакетов предлагают ввести штраф до 8500 грн.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что в попытке избавиться от "пакетных" гор человечество уже невольно создало Большое тихоокеанское пятно – дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора огромных размеров. Теперь мировому сообществу нужно решить, что делать с этим неэкологичным монстром:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама