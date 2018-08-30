Неурожайный год: эксперт рассказала, ждать ли роста цен на хлеб

В Украине не будет дефицита хлеба и роста цен на хлебобулочные изделия, если государство отрегулирует экспорт зерна. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала директор Центра аграрных реформ, доктор экономических наук, профессор Любовь Молдован.

По мнению эксперта, даже в самые неурожайные годы количества зерна всегда хватало для того, чтобы обеспечить украинцев хлебом.

"На хлеб у нас идет всего 6-7 миллионов тонн зерна. А мы в самых худших случаях собирали 20-30 миллионов тонн", – говорит Любовь Молдован.

Дефицит пшеницы и рост цен на хлеб может возникнуть лишь тогда, когда крупные агрохолдинги вывезут зерно за рубеж, а такой риск есть, ведь для многих стран этот год также выдался неурожайным.

"Кто у нас экспортирует зерно? Трейдеры, крупнейшие компании, не только наши, но и с иностранным капиталом. Они скупают весь хлеб и вывозят. Если они его вывезут, то тогда будут проблемы. Все зависит от поведения государства. Не только мы обгорели, обгорела Европа, кого-то затопило. Поэтому все зависит от регулятивной роли государства. Если оно будет выполнять свои обязанности, то все будет хорошо. А если будет смотреть на хлеб, как на лес-кругляк, который вывозят, а вывоз увеличивается, хотя было заявлено, что его ограничат, то тогда все может быть плохо", – объясняет эксперт.

Цены на хлеб, по мнению директора Центра аграрных реформ, также зависят от действий государства.

"Подорожание хлеба зависит от регулятивной роли государства. Если оно будет дальше работать с хлебозаводами, выделять определенные дотации – все останется в силе. А если пустит на самотек – неизвестно, что будет", – говорит Любовь Молдован.

Как считает эксперт, подобной ситуации можно было бы избежать, если бы государство в урожайные годы закупало зерно на будущее.

"В прошлом году государственный фонд должен был закупить зерно дешево, а теперь, когда неурожай, выбросить его на рынок, чтобы цены были стабильны. Мы всегда завидуем другим странам, потому что у них перепад цен небольшой. Но они всегда делают интервенционные операции. У нас есть закон об этих операциях, есть структура, которая занимается этим. Нужно спросить, что они делают, чтобы стабилизировать цены в неурожайные годы", – суммирует эксперт.

Напомним, в этом году в Украине собрали меньше ранних зерновых культур, чем обычно. Всего в стране намолотили 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 центнера с гектара (ц/га). Для сравнения, в 2017 году намолотили 37,3 млн тонн с 9,6 млн га в 2017 году.

Кроме того, упал и экспорт зерна. По итогам первого полугодия 2018 года Украина уменьшила экспорт зерновых до 3,2 млрд долларов. Это на 11,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Института аграрной экономики.

При этом, украинское зерно потеряло в качестве из-за сильных дождей. Мировые рынки уже отреагировали на снижение экспорта украинского зерна – цены на пшеницу выросли до рекордной отметки за три года. После того, как Киев уточнил, что не планирует жестких ограничений и готов обсудить объемы будущих поставок с трейдерами, цены немного опустились.