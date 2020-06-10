Українська
$ 26,64
30,09
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Ни слова о повышении пенсионного возраста": Шмыгаль успокоил украинцев по поводу МВФ

10 июня, 14:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Прописанные в меморандуме реформы нужны самой Украине, считает премьер

Требования повысить в Украине пенсионный возраст не фигурирует в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ в рамках новой программы финансирования stand-by. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В меморандуме нет ни слова о повышении пенсионного возраста, нет обязательства повышать тарифы", – заявил глава Кабмина.

При этом он подчеркнул, что указанные в меморандуме реформы нужно проводить и без требования МВФ и таким образом поступило бы "любое ответственное правительство".

Читайте также: Доллар и МВФ: эксперт объяснил влияние и дал прогнозы

Реклама

Напомним, новая программа сотрудничества Украины и МВФ stand-by рассчитана на 18 месяцев. Общая сумма кредитования составляет около 5 млрд долларов и будет выплачена четырьмя траншами. Ожидается, что первый транш в размере 2,1 млрд долларов поступит в Украину уже в ближайшее время и будет полностью потрачен на компенсацию дефицита бюджета.

Подробнее о соглашении МВФ Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

Впрочем, несмотря на то что МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, он ухудшил прогноз ВВП страны на 2020 год с минус 7,7% до минус 8,2%.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пенсии Украина пенсионный возраст stand-by меморандум МВФ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовых
Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовыхЭкономика
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждают
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждаютЭкономика
Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплекс
Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплексЭкономика
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо однойФинансы
Не дожидаясь
Не дожидаясь "письма счастья": как узнать, что вы попались на камеруАвто
В Украину массово завозят
В Украину массово завозят "техническую картошку": безопасно ли ее естьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять