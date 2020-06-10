"Ни слова о повышении пенсионного возраста": Шмыгаль успокоил украинцев по поводу МВФ

Требования повысить в Украине пенсионный возраст не фигурирует в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ в рамках новой программы финансирования stand-by. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В меморандуме нет ни слова о повышении пенсионного возраста, нет обязательства повышать тарифы", – заявил глава Кабмина.

При этом он подчеркнул, что указанные в меморандуме реформы нужно проводить и без требования МВФ и таким образом поступило бы "любое ответственное правительство".

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Напомним, новая программа сотрудничества Украины и МВФ stand-by рассчитана на 18 месяцев. Общая сумма кредитования составляет около 5 млрд долларов и будет выплачена четырьмя траншами. Ожидается, что первый транш в размере 2,1 млрд долларов поступит в Украину уже в ближайшее время и будет полностью потрачен на компенсацию дефицита бюджета.

Подробнее о соглашении МВФ Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

Впрочем, несмотря на то что МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, он ухудшил прогноз ВВП страны на 2020 год с минус 7,7% до минус 8,2%.

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