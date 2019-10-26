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Нидерланды арестовали акции оператора "Турецкого потока"

26 октября, 15:18

Судебным решением были арестованы ценные бумаги предприятия, которое строит газопровод

Газопровод "Турецкий поток". Фото: Газпром

Газопровод "Турецкий поток". Фото: Газпром

В Нидерландах окружной суд Амстердама принял решение об аресте 100% акций компании South Stream Transport BV, которая занимается строительством газопровода "Турецкий поток" для доставки газа из России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в своем Facebook.

"23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций "Южного потока" (South Stream Transport BV), которая, кстати, отвечает за строительство и управление "Турецким потоком")", – сообщил он.

Витренко отметил, что это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

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"Многие другие активы "Газпрома" судебным исполнителям удалось арестовать еще тогда", – добавил Витренко.

В South Stream при этом заявляют, что арест акций компании не отразится на работе "Турецкого потока".

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Фото: Григорий Салай, Сегодня

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что газ по газопроводу "Турецкий поток" потечет в Турцию до конца 2019 года.

Напомним, минувшей осенью сербский президент Александар Вучич заявил о необходимости иметь дополнительный газовый поток из России из-за роста потребления газа в Сербии и на "случай проблем" с транзитом через Украину.

Кроме того, как мы писали, газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz принял окончательное инвестиционное решение по расширению национальной газотранспортной системы от Турции до Сербии.

Также сообщалось, что российский "Газпром" начал работы в прибрежной части Турции в рамках строительства "Турецкого потока".

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Нидерланды Турция акции арест Турецкий поток

Источник: Сегодня

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