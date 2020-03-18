Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

"Нова Пошта" будет хранить посылки до конца карантина бесплатно

18 марта, 12:50

Виктория Подолянец

Во время карантина не все украинцы могут забрать посылки вовремя

Компания "Нова Пошта" с 18 марта 2020 года отменила плату за хранение клиентских отправлений до завершения всеукраинского карантина. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Нова Пошта" будет бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина. Мы понимаем, что в сложившейся ситуации наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя", – сказали в пресс-службе.

При этом компания продолжает работать и предоставлять услуги в полном объеме.

"Вся цепь нашей доставки работает – отделения, терминалы, курьеры, почтоматы. Перевозка груза происходит без ограничений. Кроме того, в обычном режиме работает международная доставка", – подчеркнули в пресс-службе.

Реклама

Для того, чтобы уберечься от коронавируса, все отделения "Новой Пошты" оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. Постоянно осуществляется уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств. А сотрудники проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае ухудшения самочувствия.

Кроме того, не допускается создание очередей за посылками, чтобы не создавать большого скопления людей.

В тренде
В Украине отменяют все внутренние перевозки

При этом "Нова Пошта" решила перенести отделения из торгово-развлекательных центров, хотя все другие отделения продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Фонд Рината Ахметова и "Новая почта" выделяют деньги для победы над вирусом.

С 17 марта большинство магазинов не работают. Откроются они не ранее 3 апреля – в том случае, если карантин не будут продлевать. На дверях торговых точек часто можно увидеть предупреждение о том, что закрытие связано с ограничительными мерами в городе.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

посылки карантин интернет-магазины коронавирус e-commerce Нова Пошта

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснется
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснетсяЭкономика
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефтиРоссия
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходыЭкономика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...