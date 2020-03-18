"Нова Пошта" будет хранить посылки до конца карантина бесплатно

Во время карантина не все украинцы могут забрать посылки вовремя

Компания "Нова Пошта" с 18 марта 2020 года отменила плату за хранение клиентских отправлений до завершения всеукраинского карантина. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Нова Пошта" будет бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина. Мы понимаем, что в сложившейся ситуации наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя", – сказали в пресс-службе.

При этом компания продолжает работать и предоставлять услуги в полном объеме.

"Вся цепь нашей доставки работает – отделения, терминалы, курьеры, почтоматы. Перевозка груза происходит без ограничений. Кроме того, в обычном режиме работает международная доставка", – подчеркнули в пресс-службе.

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Для того, чтобы уберечься от коронавируса, все отделения "Новой Пошты" оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. Постоянно осуществляется уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств. А сотрудники проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае ухудшения самочувствия.

Кроме того, не допускается создание очередей за посылками, чтобы не создавать большого скопления людей.

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При этом "Нова Пошта" решила перенести отделения из торгово-развлекательных центров, хотя все другие отделения продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Фонд Рината Ахметова и "Новая почта" выделяют деньги для победы над вирусом.

С 17 марта большинство магазинов не работают. Откроются они не ранее 3 апреля – в том случае, если карантин не будут продлевать. На дверях торговых точек часто можно увидеть предупреждение о том, что закрытие связано с ограничительными мерами в городе.

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