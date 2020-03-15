Анализатор проб и миллионы на оборудование: как украинский бизнес реагирует на угрозу коронавируса

Фонд Рината Ахметова и «Новая почта» выделяют деньги для победы над вирусом

/ Фото: REUTERS/Kate Munsch

После того, как Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин , вызванный пандемией коронавируса в мире, отечественный бизнес также решил приобщиться к мерам правительства по обузданию смертельно опасного COVID-19.

Так, в Фонде Рината Ахметова напомнили, что Донецкая область, по данным Минздрава, на сегодняшний день – единственная в Украине, где нет необходимого оборудования и тестов для проведения анализов на коронавирус в лабораторных условиях.

Поэтому Фонд в координации с Минздравом как можно скорее закупит и передаст анализатор проб Convergys PCRtist в комплекте с тест-картриджами для него. Оборудование предназначено для качественного определения в лабораторных условиях нового коронавируса COVID-19, который вызывает тяжелые осложнения.

Украинский бизнес не может оставаться в стороне, когда страна переживает нелегкие времена: экономический кризис, умноженный на угрозу эпидемии коронавируса, заявил Вячеслав Климов, соучредитель компании "Новая почта".

По его словам, в новых реалиях жизни в вовлеченности бизнеса нуждаются именно те, для кого был построен бизнес – граждане Украины.

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"Поэтому мы выделяем 25 млн гривен на оборудование и дополнительные материалы для больниц. Это наша помощь медикам для победы над вирусом и для сохранения здоровья людей", – подчеркнул Климов.

Авиакомпания SkyUp Airlines заявила, что выполнит спецрейс в Италию для эвакуации украинцев.

Сегодня, 15 марта, в 16:00 самолет компании вылетел в Венецию, чтобы забрать украинцев, которые ранее пытались вернуться на Родину, однако застряли на Апеннинах из-за закрытия границ со Словенией. Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина.

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В SkyUp Airlines заявили, что медосмотр пассажиров будут проводить в Италии до посадки на самолет в соответствии с алгоритмами. Во время полета врачи будут осуществлять медико-санитарный надзор. А по прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин), рассказали в авиакомпании.

Сеть автозаправок WOG тоже заявила, что в связи с распространением коронавируса и введением карантина, принимает дополнительные усиленные меры для защиты своих клиентов.

"С сегодняшнего дня, бумажную чашку для напитка и крышечку к нему или деревянную мешалку каждому клиенту будет выдавать сотрудник АЗК, который работает в одноразовых перчатках", – сообщает компания, где усилили обработку антисептическим средством всех доступных поверхностей, дверных ручек и дисплеев кофемашин.

WOG призвала украинцев чаще мыть руки, использовать антисептические средства и сохранять спокойствие.

А тем временем напомним, что принадлежащая бизнесмену Игорю Коломойскому авиакомпания МАУ за день до закрытия границ взвинтила цены на билеты .

Также сообщалось, что три ключевых мобильных оператора Украины отменили плату за звонки в роуминге на номера государственных "горячих линий" по распространению коронавируса.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Карантин в Украине: как будут работать транспорт, банки и почта" .

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