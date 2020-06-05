Українська
$ 26,7
30
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Новации в процедуре банкротства: за что проголосовал парламент

5 июня, 16:54

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Хозсуды смогут оперативнее рассматривать дела о банкротствах

Парламент, который принял важное для инвесторов решение, одобрил закон о внесении технических изменений в Кодекс по процедурам банкротства, вступивший в силу 21 октября 2019 года. За принятие документа во втором чтении и в целом соответствующего законопроекта (№2276) проголосовали 303 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Законопроект ускорит приведение положения об автоматизированной системе документооборота суда в соответствие с этим Кодексом Украины по процедурам банкротства, а также внедрение в работу судов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, предусмотренной процессуальными кодексами", – отмечается в пояснительной записке.

Документ поможет устранить недостатки Кодекса и недопущение открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций с целью недопущения нарушения норм Конституции Украины.

Реклама

Также принятие законопроекта позволит хозяйственным судам осуществлять производства по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, что будет стимулировать инвестиционную и кредитную сферы экономики Украины.

В тренде
Украинцам вернули самолеты: куда можно полететь и по каким правилам

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине действует Кодекс по процедурам банкротства, которым предусмотрена реструктуризация долгов, их погашение для физлиц, не являющихся предпринимателями.

Сайт "Сегодня" выяснил, как работает Кодекс и насколько он популярен у украинцев.

Напомним, Верховная Рада продлила действие налоговых льгот, которые были введены ранее, чтобы поддержать бизнес во время карантина.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд Верховная Рада закон банкротство

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеров
Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеровЭкономика
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждают
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждаютЭкономика
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
Тарифы на воду снова вырастут: когда, на сколько и почему
Тарифы на воду снова вырастут: когда, на сколько и почемуЖКХ
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитетПолитика
В Украину массово завозят
В Украину массово завозят "техническую картошку": безопасно ли ее естьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять