Новации в процедуре банкротства: за что проголосовал парламент

Парламент, который принял важное для инвесторов решение, одобрил закон о внесении технических изменений в Кодекс по процедурам банкротства, вступивший в силу 21 октября 2019 года. За принятие документа во втором чтении и в целом соответствующего законопроекта (№2276) проголосовали 303 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Законопроект ускорит приведение положения об автоматизированной системе документооборота суда в соответствие с этим Кодексом Украины по процедурам банкротства, а также внедрение в работу судов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, предусмотренной процессуальными кодексами", – отмечается в пояснительной записке.

Документ поможет устранить недостатки Кодекса и недопущение открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций с целью недопущения нарушения норм Конституции Украины.

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Также принятие законопроекта позволит хозяйственным судам осуществлять производства по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, что будет стимулировать инвестиционную и кредитную сферы экономики Украины.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине действует Кодекс по процедурам банкротства, которым предусмотрена реструктуризация долгов, их погашение для физлиц, не являющихся предпринимателями.

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