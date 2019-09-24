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"Украина в моем сердце": глава "Укравтодора" подал в отставку

24 сентября, 18:17

Славомир Новак покидает занимаемую должность из-за "нового предложения" и "личных планов"

Славомир Новак

Славомир Новак / Фото: Укравтодор

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, который ранее озвучил стоимость ремонта дорог в стране, завершил свою каденцию на должности и подал в отставку.

Как сообщили 24 сентября в пресс-службе Укравтодора, заявление Новака уже было передано премьер-министру Алексею Гончаруку.

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"Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которую получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя "Укравтодора". За три года непростой, но важной работы я получил большое удовольствие от тех результатов, которых удалось достичь в Украине", – цитируют Славомира Новака в "Укравтодоре".

Он напомнил о своих достижениях на посту: создании Дорожного фонда, децентрализации дорог, улучшении использования существующих кредитных линий от макрофинансовых организаций, что, в свою очередь, увеличило доверие международных финансовых институтов к Украине.

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Кроме того, Новак отметил и создание первого среднесрочного плана развития дорожной отрасли 2018-2022, а также обновленной программы 2020-2024, подготовленной на его основе, разработку стратегии развития территориальных дорог, внедрение технологии бетонных дорог, а также перевод всех тендеров на систему PROZORRO.

Отмечается, что он решил покинуть занимаемую должность из-за "нового предложения" и "личных планов".

"Украина – в моем сердце", – заверил он.

Напомним, что одной из инициатив Славомира Новака было внедрение на трассах освещения на солнечных батареях.

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Источник: Сегодня

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