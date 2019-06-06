Отсрочка с траншем МВФ: в Нацбанке предупредили о рисках

Дальнейшее финансирование отложили до формирования нового Кабмина

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Отсрочка обсуждения дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда (МВФ) усиливает уязвимость украинской экономики. Об этом 6 июня информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Сегодня обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ и, как следствие, связанного финансирования отложено до формирования нового правительства. Это усиливает уязвимость экономики Украины и может обусловить увеличение волатильности на финансовых рынках", – сказано в сообщении.

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Пресс-служба добавила, что обнародованный в апреле макроэкономический прогноз НБУ предусматривал постепенное замедление инфляции до 6,3% к концу 2019 года и 5% к концу 2020 года. В регуляторе объяснили, что основным предположением этого прогноза была дальнейшая реализация Украиной своих обязательств по программе сотрудничества с МВФ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

В марте 2019 года министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Минфин выполнил все "маяки" и львиную часть условий программы stand-by в рамках сотрудничества в МВФ.

Миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая. По итогам переговоров с властями руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что представители Фонда готовы вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.

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