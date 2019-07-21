Во Львове 94-летняя женщина пыталась съесть бюллетень: опубликовано видео

Женщина требовала разрешить ей голосовать на участке

Фото: AFP.

Во время внеочередных выборов в Верховную Раду 94-летняя пенсионерка из Львова, которая должна была голосовать на дому, пришла на избирательный участок и устроила скандал, а потом попыталась съесть свой бюллетень.

Как стало известно, инцидент произошел на улице Днестровской – прибывшей на участок женщине члены УИК объяснили, что она должна голосовать по месту жительства, но пенсионерка настаивала на том, что хочет голосовать на участке, сообщает "Громадське".

После длительных споров члены комиссии, с согласия наблюдателей, женщине женщине проголосовать на участке. Однако, заполнив бюллетени, пенсионерка не захотела бросать их в переносную урну, соглашаясь только на стационарную.

В конце концов, львовянка порвала свои бюллетени и попыталась их съесть.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

Больше о том, как в Украине проходят выборы в Верховную Раду, читайте в материалах "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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