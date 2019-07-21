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Во Львове 94-летняя женщина пыталась съесть бюллетень: опубликовано видео

21 июля, 19:05

Женщина требовала разрешить ей голосовать на участке

Фото: AFP
Фото: AFP.

Во время внеочередных выборов в Верховную Раду 94-летняя пенсионерка из Львова, которая должна была голосовать на дому, пришла на избирательный участок и устроила скандал, а потом попыталась съесть свой бюллетень.

Как стало известно, инцидент произошел на улице Днестровской – прибывшей на участок женщине члены УИК объяснили, что она должна голосовать по месту жительства, но пенсионерка настаивала на том, что хочет голосовать на участке, сообщает "Громадське".

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После длительных споров члены комиссии, с согласия наблюдателей, женщине женщине проголосовать на участке. Однако, заполнив бюллетени, пенсионерка не захотела бросать их в переносную урну, соглашаясь только на стационарную.

В конце концов, львовянка порвала свои бюллетени и попыталась их съесть.

Больше о том, как в Украине проходят выборы в Верховную Раду, читайте в материалах "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.


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Тег выборы, бюллетень, нарушение, пенсионерка, избирательный участок

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