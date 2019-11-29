В Харьковской области задержали таможенников: пропускали грузы и нелегалов

В Харьковской области на пункте пропуска Гоптовка прошли обыски и задержания работников таможни. Как выяснилось, на протяжении суток фискалы провели через "зеленый коридор" без декларирования 13 микроавтобусов.

В Россию на бусиках везли продукты, одежду, обувь, косметику и автозапчасти – на сумму в более чем 10 тысяч евро. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пограничники спешно скрывали от полицейских заработанное – гривни и валюту бросали под сканер, за шкаф, за батарею и даже в мусорник. Всего же в тайниках обнаружилось более семи тысяч долларов.

Через Гоптовку переправляли и нелегалов. В основном, это были выходцы с Ближнего Востока, которые незаконно находились в Украине и хотели попасть в Россию. За поездку они платили от 500 до 800 долларов. Организатора переправки нелегалов задержали.

Напомним, что 26 ноября у ряда сотрудников Киевской городской таможни прошли обыски. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. В СМИ появилась информация, что обыски связаны с с делом одесского бизнесмена Вадима Альперина. Президент Владимир Зеленский назвал Альперина "крестным отцом" контрабанды и пообещал ценный подарок за раскрытие его местонахождения. При этом Альперин сам пришел на допрос в САП, где и был задержан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram