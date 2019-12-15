Новая таможня: Нефьодов рассказал о первых успехах

Глава таможни сообщил о первых небольших улучшениях в работе службы спустя несколько дней после ее перезапуска

Максим Нефьодов / Фото: Сегодня

Таможня, о перезапуске которой недавно объявил премьер-министр Алексей Гончарук, стала работать в среднем на 20 минут быстрее. Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.

"Минус 20 минут с каждой оформления – это десятки тысяч сэкономленных человекочасов. Понимаю, что это усредненная статистика, кого-то оформляют за 10 минут, а кого-то 2 дня, но прогресс очевиден", – сообщил он в соцсети Facebook.

Кроме того, Нефьодов добавил, что Литва передала таможенной службе программное обеспечение для тестирования новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS).

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"Софт подарила литовская таможня. Сегодня подписали договор дарения с моим литовским коллегой. Совместный транзит – это, условно, таможенный безвиз – возможность с единым документом проехать от Лиссабона до Краматорска. Поскольку этот софт общеевропейский, самостоятельно его написать малореально. Поэтому берем то, что используют литовские коллеги, и будем доделывать. В конце марте хотим делать тестовый запуск, год работаем (согласно закона) в национальном домене, а потом включаемся в европейский", – написал Нефьодов.

После получения системы NCTS Украина будет использовать в одностороннем порядке до одного года национальный модуль транзитной системы, чтобы доказать техническую состоятельность выполнять необходимые условия.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нефьодов будет искать новых сотрудников для таможни, поскольку после увольнения более 500 заподозренных во взяточничестве таможенников служба испытывает кадровый голод.

Помимо этого, он рассказал, что госбюджет-2020 предусматривает 480 млн грн на обновление инфраструктуры таможни. По его словам, эти средства будут направлены на реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска, ввод в эксплуатацию сканеров и закупку весовых комплексов.

А ранее Алексей Гончарук назвал показухой борьбу с контрабандой на Черновицкой таможне. Премьер отметил, что таможенная служба в Черновцах размещена в здании, арендуемом у частного лица, которое связывают с одним из кланов, занимающихся контрабандой.

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