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Новое правительство может внести правки в госбюджет-2020: названы причины

5 марта, 12:10

Александра Романюк

К сокращению проектов, обозначенных в бюджете, или к их переносу побуждает невыполнение доходной части бюджета и отсутствие внешнего финансирования

В связи с назначением нового правительства возможна мягкая коррекция бюджета. Такое предположение высказал политолог Владимир Фесенко в статье "Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют".

"Бюджет, я думаю, будут корректировать, но не в плане законодательных изменений (хотя это тоже возможно). Уманский – опытный профессионал, он разберется с ситуацией и предложит способ решения имеющихся проблем", – отметил Фесенко.

По его словам, сейчас главная проблема – обеспечение надежных поступлений в госбюджет. Ведь звучат тревожные прогнозы о возможном глобальном экономическом кризисе.

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"Какими будут решения – пока сказать сложно, это только глава Минфина сможет сказать. Вероятно, гривню немножко опустят, приведут к оптимальному курсу – 26-27 грн за доллар. Потому что слишком укрепившаяся гривня – одна из причин недополучения бюджетных средств, особенно от экспорта. По таможне, думаю, будут искать, как решить проблему. Может быть, сейчас ускорят процессы приватизации", – предположил политолог.

Он добавил, что запустить приватизацию за несколько недель, вероятно, не получится, однако это один из способов наполнения бюджета, к которому власти могут прибегнуть для наполнения казны.

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Помимо этого, новое правительство в условиях дефицита средств может решиться на пересмотр или сокращение отдельных проектов.

"Поскольку не хватает в бюджете денег, я думаю, будут сокращать какие-то проекты, которые планировались на этот год", – сказал Фесенко.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 4 марта Верховная Рада отправила в отставку Алексея Гончарука и назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, также был обновлен состав правительства. Парламент рассматривал назначение министров комплексно – всех вместе одним голосованием. Исключение – новый министр обороны и новый глава МИД, которых утверждали отдельно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое правительство должно сделать невозможное для улучшения жизни в стране.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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правительство госбюджет бюджет-2020

Источник: Сегодня

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