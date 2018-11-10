Новые санкции против России и обвал цены на нефть: ТОП-5 главных событий в мире

Пока Румыния готовится перейти на евро, Россия продолжается расплачиваться за Донбасс и Крым

Компанию Илона Маска возглавила таинственная бизнес-вумен из Австралии, Латвия заканчивает строительство забора на границе с РФ, а Румыния войдет в еврозону уже через шесть лет. Читайте все главные события мира за прошедшую неделю в обзоре сайта "Сегодня".

Стало известно, кто сменит Илона Маска на его посту

8 ноября стало известно, кто именно займет кресло Илона Маска в компании Tesla. Новым председателем совета директоров стала австралийка Робин Денем, которая входит в совет с августа 2014 года. Она вступает в должность немедленно, и в течение шести месяцев обязуется покинуть пост финансового директора австралийской телекоммуникационной компании Telstra.

О Робин Денем известно до обидного мало. Даже точная дата рождения не известна: то ли 1962 год, то ли 1963-й. Будущий топ-менеджер Tesla родилась в пригороде Сиднея, а высшее образование получала в Австралии и Новой Зеландии. До перехода в Telstra Денем работала операционным директором и исполнительным вице-президентом производителя телекоммуникационного оборудования Juniper, а до этого 11 лет проработала в Sun Microsystems, выпускающем микрочипы.

Напомним, 7 августа Маск опубликовал в Twitter несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи. После этого группа акционеров компании подала иск против основателя компании Tesla, мотивируя это тем, что они понесли потери от опубликованной недостоверной информации. В результате Маску пришлось оставить должность по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

В мире обвалилась цена на нефть

После того, как 7 ноября были опубликованы отраслевые данные об очередном увеличении товарных запасов топлива в США, стоимость нефти на азиатских торгах продолжила резко снижаться.

Так, цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:16 по киевскому времени уменьшилась до 71,97 доллара за баррель. При этом, по итогам предыдущей сессии цена Brent упала до 72,13 доллара за баррель.

По сообщению Bloomberg, участники рынка ждут, что дефицита поставок все же не будет. Они уповают на рост нефтедобычи в США и ряд исключений из иранских санкций, которые позволяют Тегерану продолжить качать и экспортировать нефть.

До конца года Латвия окончательно отгородится от России трехметровым забором

Латвия до конца этого года укрепит и обустроит 90 км государственной границы с Россией. Об этом 7 ноября сообщил начальник Государственной службы пограничной охраны республики Нормундс Гарбарс.

"Что касается обустройства латвийско-российской пограничной полосы, все идет так, как мы планировали. Исключение создали природные катаклизмы в прошлом году, когда значительная часть границы была затоплена, и не было возможности продолжить работы. Государство выделило достаточное финансирование, чтобы эти работы были выполнены. Думаю, в этом году мы закончим все процессы по строительству заграждения", – передает слова главного пограничника республики объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

Работы по строительству забора начались еще в 2015 году. Согласно изначальным планам, забор должны были построить на всей 276-километровой границе между двумя странами, что должно было обойтись латвийской казне в 17 млн евро. Но время внесло в проект свои коррективы.

"В этом году мы установим 90 км заграждения в тех местах, где планировали. Общие расходы на обустройство латвийско-российской границы составляют 22 млн евро. Общая протяженность границы составляет 283 км, в необходимые работы включена уборка зарослей, а также строительство мостов и мостиков, чтобы могли передвигаться пограничники и легкая техника", – отметил Нормундс Гарбарс.

Кстати говоря, следующими от агрессивного соседа планируют защититься стеной власти Финляндии.

Америка ввела новые санкции против России

Министерство финансов США расширило санкции против РФ – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций. Санкционный список обнародован на сайте Минфина США.

В частности, введены санкции в отношении экс-сотрудника СБУ Александра Басова, который сейчас занимает должность так называемого "заместителя министра госбезопасности "ЛНР". Также в список попали сотрудник ФСБ России Андрей Сушко (бывший подполковник СБУ) и экс-начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Владимир Зарицкий.

В числе компаний и организаций, против которых вводятся санкции, – крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", а также санаторно-курортный комплекс Mriya Resort. Кроме того, санкционный список пополнили также компании КрымТЭЦ, Гарант СВ, Управляющая компания инфраструктурных проектов (УКИП) и Южный проект. Особняком в списке смотрится такая структура, как МГБ ЛНР – то есть "министерство государственной безопасности "ЛНР".

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал новые санкции для Кремля еще 26 октября: по его словам, у США в запасе есть еще немало идей, как наказать Россию из-за войны на Донбассе, вмешательство в выборы и отравление Скрипалей.

Стало известно, когда Румыния перейдет на евро

Уже через шесть лет Румыния будет готова заменить свою национальную валюту леи на евро – и, таким образом, присоединиться к еврозоне. Об этом заявил 4 ноября глава местного министерства финансов Еуджен Теодорович.

"Румыния перейдет на евро в 2024 году", – утверждает румынский чиновник, отметив при этом, что на данный момент это вполне официальные планы.

"Полностью календарь подготовительных мероприятий будет представлен для утверждения на следующей неделе", – добавил он.

Стоит отметить, что конвенцию о присоединении к еврозоне правящая Социал-демократическая партия Румынии приняла еще в марте этого года. План был разработан совместно с главой Национального банка страны Мугуром Исэреску.

На сегодняшний день 19 из 28 стран-членов Евросоюза используют в обиходе евро.