Новые санкции против России и обвал цены на нефть: ТОП-5 главных событий в мире

Сегодня, 12:00

Пока Румыния готовится перейти на евро, Россия продолжается расплачиваться за Донбасс и Крым

Новые санкции против России и обвал цены на нефть: ТОП-5 главных событий в мире
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Компанию Илона Маска возглавила таинственная бизнес-вумен из Австралии, Латвия заканчивает строительство забора на границе с РФ, а Румыния войдет в еврозону уже через шесть лет. Читайте все главные события мира за прошедшую неделю в обзоре сайта "Сегодня".

Стало известно, кто сменит Илона Маска на его посту

8 ноября стало известно, кто именно займет кресло Илона Маска в компании Tesla. Новым председателем совета директоров стала австралийка Робин Денем, которая входит в совет с августа 2014 года. Она вступает в должность немедленно, и в течение шести месяцев обязуется покинуть пост финансового директора австралийской телекоммуникационной компании Telstra.  

О Робин Денем известно до обидного мало. Даже точная дата рождения не известна: то ли 1962 год, то ли 1963-й. Будущий топ-менеджер Tesla родилась в пригороде Сиднея, а высшее образование получала в Австралии и Новой Зеландии. До перехода в Telstra Денем работала операционным директором и исполнительным вице-президентом производителя телекоммуникационного оборудования Juniper, а до этого 11 лет проработала в Sun Microsystems, выпускающем микрочипы.

Напомним, 7 августа Маск опубликовал в Twitter несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи. После этого группа акционеров компании подала иск против основателя компании Tesla, мотивируя это тем, что они понесли потери от опубликованной недостоверной информации. В результате Маску пришлось оставить должность по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

В мире обвалилась цена на нефть

После того, как 7 ноября были опубликованы отраслевые данные об очередном увеличении товарных запасов топлива в США, стоимость нефти на азиатских торгах продолжила резко снижаться.

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Так, цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:16 по киевскому времени уменьшилась до 71,97 доллара за баррель. При этом, по итогам предыдущей сессии цена Brent упала до 72,13 доллара за баррель.

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По сообщению Bloomberg, участники рынка ждут, что дефицита поставок все же не будет. Они уповают на рост нефтедобычи в США и ряд исключений из иранских санкций, которые позволяют Тегерану продолжить качать и экспортировать нефть.

До конца года Латвия окончательно отгородится от России трехметровым забором

Латвия до конца этого года укрепит и обустроит 90 км государственной границы с Россией. Об этом 7 ноября сообщил начальник Государственной службы пограничной охраны республики Нормундс Гарбарс.

"Что касается обустройства латвийско-российской пограничной полосы, все идет так, как мы планировали. Исключение создали природные катаклизмы в прошлом году, когда значительная часть границы была затоплена, и не было возможности продолжить работы. Государство выделило достаточное финансирование, чтобы эти работы были выполнены. Думаю, в этом году мы закончим все процессы по строительству заграждения",передает слова главного пограничника республики объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

Работы по строительству забора начались еще в 2015 году. Согласно изначальным планам, забор должны были построить на всей 276-километровой границе между двумя странами, что должно было обойтись латвийской казне в 17 млн евро. Но время внесло в проект свои коррективы.

"В этом году мы установим 90 км заграждения в тех местах, где планировали. Общие расходы на обустройство латвийско-российской границы составляют 22 млн евро. Общая протяженность границы составляет 283 км, в необходимые работы включена уборка зарослей, а также строительство мостов и мостиков, чтобы могли передвигаться пограничники и легкая техника", – отметил Нормундс Гарбарс.

Кстати говоря, следующими от агрессивного соседа планируют защититься стеной власти Финляндии.

Америка ввела новые санкции против России

Министерство финансов США расширило санкции против РФ – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций. Санкционный список обнародован на сайте Минфина США.

В частности, введены санкции в отношении экс-сотрудника СБУ Александра Басова, который сейчас занимает должность так называемого "заместителя министра госбезопасности "ЛНР". Также в список попали сотрудник ФСБ России Андрей Сушко (бывший подполковник СБУ) и экс-начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Владимир Зарицкий.

В числе компаний и организаций, против которых вводятся санкции, – крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", а также санаторно-курортный комплекс Mriya Resort. Кроме того, санкционный список пополнили также компании КрымТЭЦ, Гарант СВ, Управляющая компания инфраструктурных проектов (УКИП) и Южный проект. Особняком в списке смотрится такая структура, как МГБ ЛНР – то есть "министерство государственной безопасности "ЛНР".

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал новые санкции для Кремля еще 26 октября: по его словам, у США в запасе есть еще немало идей, как наказать Россию из-за войны на Донбассе, вмешательство в выборы и отравление Скрипалей.

Стало известно, когда Румыния перейдет на евро

Уже через шесть лет Румыния будет готова заменить свою национальную валюту леи на евро – и, таким образом, присоединиться к еврозоне. Об этом заявил 4 ноября глава местного министерства финансов Еуджен Теодорович.

"Румыния перейдет на евро в 2024 году", – утверждает румынский чиновник, отметив при этом, что на данный момент это вполне официальные планы.

"Полностью календарь подготовительных мероприятий будет представлен для утверждения на следующей неделе", – добавил он.

Стоит отметить, что конвенцию о присоединении к еврозоне правящая Социал-демократическая партия Румынии приняла еще в марте этого года. План был разработан совместно с главой Национального банка страны Мугуром Исэреску.

На сегодняшний день 19 из 28 стран-членов Евросоюза используют в обиходе евро.
Венгрия, Латвия, Евросоюз, цена на нефть, Tesla, граница с Россией, санкции против России , Илон Маск

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Автор:

Росовецкий Алексей

Источник:

"Сегодня"

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