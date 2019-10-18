Новый формат общения с властью: как министр экономики принимал граждан в… Facebook

Глава министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства целый день отвечал на вопросы граждан в социальной сети

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Похоже, старые, привычные нам способы общения с чиновниками – посредством пресс-конференций и брифингов, личных приемов и т. п. – уходят в прошлое. По крайней мере новая украинская власть не перестает удивлять новыми формами "обратной связи".

О том, что обычных пресс-конференций ждать не стоит, в команде Владимира Зеленского заговорили сразу после президентских выборов. Вместо этого пообещали видеообращения, влоги и ролики, где президент будет объяснять свои шаги и сообщать новости гражданам Украины напрямую, а не в пересказе СМИ. Однако с регулярностью таких форм не сложилось – в команде Зеленского говорят, из-за занятости президента. Да и "обратной связи" такие формы "общения" не предусматривают: нет возможности задать вопрос и услышать ответ на него. В результате 10 октября родился новый формат – пресс-марафон, во время которого президент 14 часов подряд отвечал на вопросы журналистов, накопившиеся за полгода.

В то же время несостоявшуюся идею Зеленского насчет регулярного видеоблога подхватил премьер. Почти сразу после назначения Алексей Гончарук начал вести собственный блог "Чашка премьера", где подводит итоги работы правительства и объясняет суть наиболее важных решений. Пока вышло три "Чашки".

Многие представители депутатского корпуса и правительства уже давно используют свои страницы в социальных сетях как информационные площадки. Они делятся там новостями, высказывают мнение по разным вопросам и пр. Но 12 октября руководитель Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предложил еще одну непривычную нам форму общения с "простыми людьми": "приемы граждан в Facebook".

"Министр должен проводить прием граждан. Сделаем это тут. В течение дня пишите вопросы, я буду отвечать", – написал он в субботу, 12 октября, на своей странице в соцсети.

На скептические вопросы вроде "Это шутка?" министр отвечал: "Нет, это XXI столетие". И действительно отвечал целый день, оставив в общей сложности порядка 120 комментариев к вопросам, которые задавали ему люди.

Публичных "приемов граждан" у нас не принято было проводить (за редкими исключениями, имевшими отчетливый привкус пиара). Хотя, в отличие от видеообращений, такой формат действительно представляет собой интерактивное общение. Позволяет узнать, какие вопросы волнуют украинцев больше всего, что думает об этом министр и как его ведомство собирается решать ту или иную проблему.

Всех волнует земля

Безусловным лидером по частоте упоминаний во время "приема граждан в Facebook" Миловановым стал вопрос о земле. Мы собрали наиболее интересные из них, на наш взгляд. Вместе с ответами министра экономразвития.

Допускается ли продажа земли государственной собственности?

"Пока план такой – передать землю громадам на места. Они будут решать, как ею распорядиться...

Возможно, часть земли государство оставит себе в распоряжение. Например, по стратегическим или экономическим причинам.

Станет ли лучше после передачи земли на места? Мы видели, каким коррумпированным был и, возможно, местами остается геокадастр. Мы боремся с коррупцией там постоянно. На местах гражданам легче видеть, когда и что воруют. А государство создаст инструменты для граждан, которыми можно бороться и останавливать эту коррупцию".

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Будет ли создан Земельный банк? Будет ли государство выкупать земельные паи у селян?

"Пока этого не планируется. Наоборот, идея передать распоряжение землей в громады. Но есть идеи о создании определенных "банков" земли. В какой форме – пока неизвестно".

Чем плохо для продавца пая, что его землю сможет купить иностранец?

"По моему мнению, обычно ничем. Но есть исключения. Мы не хотим, чтоб российские компании покупали землю. Мы не хотим, чтобы компании, связанные с другими государствами, покупали землю. Мы не хотим, чтобы землю, которая имеет стратегическое значение, покупали те, кого мы не можем контролировать. Например, землю возле границы. Но мы также не хотим, чтобы землю покупали бандиты или коррупционеры".

Не считаете ли вы, что в случае ограничения круга покупателей земли стоимость гектара не дотянет даже до 1000 у. е.?

"Считаю, что любые ограничения на любом рынке обычно приводят к утрате эффективности, рабочих мест, добавочной стоимости. Ограничения на покупателей уменьшают цену. К сожалению, на местах многие боятся конкуренции, а иногда неизвестности".

Не станет ли доверительная собственность, которая должна заработать в Украине, способом обойти запрет продажи земли иностранцам?

"Действительно, риски могут быть".

Изучало ли правительство опыт Израиля?

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"Да, изучало. Опыт интересный, но непрактичный для нас. Во-первых, там пустыня. Во-вторых, очень мало земли. Полпроцента или процент от того, что есть у нас. В-третьих, там часть государственной земли сдается в аренду, а не продается, чтобы упростить механизмы изменения целевого назначения под поселения и военные инсталляции. У нас эти проблемы – наличие земли для военных целей или поселений – не являются критическими".

Планируется ли создание кадастра недвижимости на базе земельного кадастра, градостроительного и реестра прав на недвижимость? Все развитые страны имеют такие кадастры.

"Да. Идет постоянная и очень динамичная работа по объединению кадастров".

Что с налогом на выведенный капитал?

Вторым по частоте оказался вопрос о налоге на выведенный капитал (НнВК). Впрочем, ответы Тимофея Милованова на него были одинаковыми: "НнВК сейчас на паузе".

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Отвечая на один из таких вопросов, министр экономики выразил свое личное отношение к этому вопросу.

"На сегодня я не могу ответить, когда будет введен НнВК и каким будет его влияние на экономику. В августе я серьезно изучал расчеты, которые есть у разных сторон. Тех, кто за, и тех, кто против. Пришел к выводу, что все стороны немного приукрашают и делают предположения, которые им выгодны или которые они считают наиболее вероятными. В этих предположениях и кроется разница точек зрения. Эти предположения нужно обсуждать", – сказал Тимофей Милованов.

Кого будет поддерживать правительство?

Такие вопросы тоже волнуют украинцев. Однако ответ министра экономразвития многих удивил.

"Я не считаю, что нужно поддерживать отдельные отрасли. Мое мнение – и мы можем тут дискутировать – нужно поддерживать предприятия, которые создают рабочие места, повышают ВВП. И только когда им по-настоящему нужна эта поддержка", – отвечал Милованов.

Целый ряд вопросов министру касались внешнеэкономической деятельности. Например, поднимался вопрос о системе преференций GSP, которую предоставили Украине США, а затем сократили этот список из-за проблем с интеллектуальными правами в Украине. По словам Милованова, эта тема должна обсуждаться во время визита украинской делегации в США, который начался на этой неделе.

На вопрос о том, как планируется стимулировать украинский экспорт в Евросоюз, министр отвечал, что существует целый комплекс таких мер. В том числе введение "промышленного безвиза". Однако развитие экспорта сдерживает недостаточное выполнение Украиной условий Соглашения об ассоциации с ЕС.

Вообще, тематика вопросов была довольно широка.

Планируется ли пересмотр числа льготников (по коммунальным услугам, оплате за проезд и т.д.)?

"Это, скорее, вопрос к другим министерствам и ВРУ. Мое мнение – чем меньше льгот, тем лучше развивается экономика и повышаются зарплаты".

Как в Украине развивать внутреннего инвестора?

"Судебная система должна работать. Кредитор должен быть в состоянии вернуть свои деньги. Тогда и заработает финансовая система".

Какие планы по поддержке малого и среднего бизнеса?

"Вы имеете в виду финансовую поддержку от государства? Есть несколько фондов и агентств. Сейчас мы их объединяем".

Будут ли отражены в бюджете на 2020 год изменения госфинансирования университетов и отмена госзаказов (замена на сертификаты)?

"Такие разговоры ведутся. Главная идея – тратить деньги налогоплательщиков эффективно. На те специальности, которые требует рынок труда. Потому что у нас парадокс: выпускники университетов не могут найти работу по специальности, а компании не могут найти сотрудников. Сделаем то, что успеем".

Не считаете ли вы, что в Украине налоговая нагрузка слишком велика для хороших темпов развития?

"Налоговая нагрузка в Украине не такая и большая, если сравнивать с другими странами ЕС и США. Но, конечно, меньше налогов стимулирует развитие бизнеса. На самом деле нужно облагать налогами активы, а не бизнес-операции".

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