Гончарук запустил свой влог "Чашка премьера": опубликовано видео

Алексей Гончарук. Скриншот

Премьер-министр Алексей Гончарук запустил в соцсетях видеоблог "Чашка с премьером", в котором он будет рассказывать о делах за неделю и давать ответы на непонятные украинцам вопросы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он даже пообещал отвечать на комментарии пользователей в соцсетях.

"Каждое воскресенье я буду записывать небольшое видео, где буду рассказывать обо всем, что произошло за неделю. И бонус – буду отвечать на ваши комментарии у меня на страницах. Основная цель этого блога – давать оперативный ответ на все непонятные и сложные вопросы. Открытость власти – это то, чего всегда не хватало в Украине. Это не значит, что "Чашка премьера" будет заменять общение с журналистами. В моем графике есть так же время и на медиа. Тем более, что брифинги после заседаний правительства для СМИ по средам уже становятся нашей доброй новой традицией", – написал Гончарук.

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Глава правительства начал свой первый выпуск с рассказов о подаче в Верховную Раду проект госбюджета на 2020 год, разделение функций (анбандлинг) "Нафтогаза", назначение главы Фонда госимущества и поднимали другие вопросы. Больше смотрите на видео:

Видео: facebook.com/PMHoncharuk

Отметим, что первым премьер-министром, который начал практиковать влоги, был Арсений Яценюк в 2015-2016 годах. Его так называемые "десятиминутки" выходили на телевидении.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября новым правительством было принято решение, что отныне заседания Кабмина станут закрытыми для СМИ. После завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании. Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил такое новшество.

Позже социологическое исследование показало, что большинство украинцев хотят открытых заседаний правительства.

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