Новый глава НБУ определил свои цели

Контроль над инфляцией, возобновление кредитования, увеличение безналичных операций, интегрирование в банковскую систему Европы.

Так определил свои цели новоназначенный глава Национального Банка Яков Смолий.

Напомним, уже почти год Смолий исполнял обязанности главы Нацбанка, пока Валерия Гонтарева была в отпуске. В представительстве МВФ в Украине приветствовали назначение Смолия и призвали продолжать политику предыдущих лет. Среди достижений Нацбанка за время руководства Валерии Гонтаревой называют очищение от так называемых банков-зомби, которые занимались фиктивной деятельностью и отмыванием денег. Почти 90 банков – половина всех, что были в Украине, – ушли в небытие.

Напомним, 15 марта президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в Национальном банке поздравил Якова Смолия с назначением и отметил независимость НБУ, подчеркнув, что политики в последние четыре года не влияли на решения регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу, 16 марта, представил Стратегию центрального банка, которая устанавливает цели НБУ на среднесрочный период. Как отметил Яков Смолий, Национальный банк имеет четкое видение целей в будущем и программу их достижения.