Новый глава НБУ определил свои цели

Сегодня, 01:20

В представительстве МВФ в Украине приветствовали назначение Смолия и призвали продолжать политику предыдущих лет


Контроль над инфляцией, возобновление кредитования, увеличение безналичных операций, интегрирование в банковскую систему Европы.

Так определил свои цели новоназначенный глава Национального Банка Яков Смолий.

Напомним, уже почти год Смолий исполнял обязанности главы Нацбанка, пока Валерия Гонтарева была в отпуске. В представительстве МВФ в Украине приветствовали назначение Смолия и призвали продолжать политику предыдущих лет. Среди достижений Нацбанка за время руководства Валерии Гонтаревой называют очищение от так называемых банков-зомби, которые занимались фиктивной деятельностью и отмыванием денег. Почти 90 банков – половина всех, что были в Украине, – ушли в небытие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, 15 марта президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в Национальном банке поздравил Якова Смолия с назначением и отметил независимость НБУ, подчеркнув, что политики в последние четыре года не влияли на решения регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу, 16 марта, представил Стратегию центрального банка, которая устанавливает цели НБУ на среднесрочный период. Как отметил Яков Смолий, Национальный банк имеет четкое видение целей в будущем и программу их достижения.
нбу, видео, назначение, решения, национальный банк, цели, смолий

Вы сейчас просматриваете новость "Новый глава НБУ определил свои цели". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: bank.gov.ua

Монетизация льгот на проезд, долги "Газпрома" перед Украиной и рост безработицы: цифры недели

16 Марта, 20:00

Средства, конфискованные у коррупционеров, пойдут на ремонт дорог, Google запретит рекламу криптовалют

Экономика

Яков Смолий. Фото: пресс-центр НБУ

Нацбанк представил новую стратегию развития

16 Марта, 12:35

Национальный банк сосредоточится как на снижении темпов инфляции, так и на реанимации кредитования в Украине, а также будет реформироваться изнутри
Загрузка...

Экономика

Фото: пресс-служба НБУ

Назначение Смолия главой НБУ: Порошенко выступил в Нацбанке

15 Марта, 17:28

Президент отметил независимость НБУ, поздравил Смолия и поблагодарил нардепов за быстрое принятие решения

Экономика

Яков Смолий. Фото: пресс-центр НБУ

Рада назначила Якова Смолия новым главой НБУ

15 Марта, 14:40

Председатель Нацбанка учился на математика и является долларовым миллионером

Экономика

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Рада уволила Гонтареву из Нацбанка

15 Марта, 13:43

Глава НБУ не работала девять месяцев, но формально оставалась на посту

Финансы

Фото: "Сегодня"

В Украине упал курс доллара: Нацбанк озвучил причины

14 Марта, 12:21

Смолий обратил внимание на рынок государственных облигаций
Загрузка...