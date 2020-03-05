Новый Кабмин не сменит экономический курс: названы причины

В Украине все еще не доминирует дискурс о стратегии развития страны

Вряд ли стоит ожидать масштабных экономических изменений в связи с приходом к управлению страной нового Кабмина. Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Кущ в статье "Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют".

"Изменений по экономическому курсу не будет, потому что нет самого экономического курса. На мой взгляд, правительство, которое уходит в отставку, работало по принципу "что вижу, то пою", – полагает эксперт.

Алексей Кущ отмечает, что прежнее правительство не сформировало никаких долгосрочных стратегических планов.

"Количественные показатели из правительственной программы не отвечают на вопрос, кто и за какие деньги будет это все делать. Потому что если за бюджетные деньги – это не экономическая программа, это программа расходования бюджетных средств", – говорит Кущ.

Он подчеркивает, что в Украине все еще не доминирует дискурс о стратегии развития страны.

"Опасность нынешнего переформатирования – в том, что, к сожалению, идет дискурс о персоналиях, но не дискурс о стратегии. А то, что разговоров о стратегии нет, говорит о том, что, привлекая этих людей в правительство, им изначально не ставят задачу разработать стратегию", – считает экономист.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский от нового правительства ждет быстрых результатов. Назначенный 4 марта Кабинет министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем имеют примерно полгода, чтобы доказать свою состоятельность.

Смотрите также список министров в новом правительстве, который составил сайт "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

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