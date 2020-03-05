Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

Новый Кабмин не сменит экономический курс: названы причины

5 марта, 13:17

Александра Романюк

В Украине все еще не доминирует дискурс о стратегии развития страны

Вряд ли стоит ожидать масштабных экономических изменений в связи с приходом к управлению страной нового Кабмина. Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Кущ в статье "Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют".

"Изменений по экономическому курсу не будет, потому что нет самого экономического курса. На мой взгляд, правительство, которое уходит в отставку, работало по принципу "что вижу, то пою", – полагает эксперт.

Алексей Кущ отмечает, что прежнее правительство не сформировало никаких долгосрочных стратегических планов.

"Количественные показатели из правительственной программы не отвечают на вопрос, кто и за какие деньги будет это все делать. Потому что если за бюджетные деньги – это не экономическая программа, это программа расходования бюджетных средств", – говорит Кущ.

Он подчеркивает, что в Украине все еще не доминирует дискурс о стратегии развития страны.

В тренде
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе

"Опасность нынешнего переформатирования – в том, что, к сожалению, идет дискурс о персоналиях, но не дискурс о стратегии. А то, что разговоров о стратегии нет, говорит о том, что, привлекая этих людей в правительство, им изначально не ставят задачу разработать стратегию", – считает экономист.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский от нового правительства ждет быстрых результатов. Назначенный 4 марта Кабинет министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем имеют примерно полгода, чтобы доказать свою состоятельность.

Смотрите также список министров в новом правительстве, который составил сайт "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

Реклама

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

промышленность инвестиции инфляция бюджет экспорт правительство земельная реформа курс гривни бюджет-2020

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыЭкономика
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективу
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективуЭкономика
"Выходим из ямы": в НБУ озвучили прогнозы на 2020 годЭкономика
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: детали
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: деталиЭкономика
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробностиЭкономика
Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузы
Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...