"Зеленский долго ждать не будет": Фесенко оценил перспективы нового Кабмина

Президент Владимир Зеленский от нового правительства ждет быстрых результатов. Назначенный 4 марта Кабинет министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем имеют примерно полгода, чтобы доказать свою состоятельность. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

"Самое главное, что надо понимать: состав Кабмина – это отображение новой установки Зеленского. Летом прошлого года, когда формировался депутатский корпус, затем состав нового правительства, установка Зеленского была такая же, как и на выборах: нужны новые лица, максимальное персональное обновление, должны прийти новые люди. Но Зеленский очень чутко реагирует на настроения электората. Меняется настроение избирателей – меняется настроение самого президента. И когда возникло разочарование, недовольство работой правительства у народа, возникло и нарастало оно и у Зеленского", – сказал он.

Эксперт отмечает, что президент еще с конца прошлого года укрепился в мысли, что нужно усиливать работу исполнительной власти, поскольку предыдущее правительство не справлялось даже после того, как он дал Гончаруку второй шанс.

"Новое правительство – сплав молодости и опыта. Новый премьер – Денис Шмыгаль – старше Гончарука, но еще достаточно молод. И он более опытен, чем Гончарук. Конечно, опыт работы Шмыгаля на таком высоком уровне мал – он проработал всего месяц вице-премьером. В любом случае опыт у Шмыгаля есть. На среднем управленческом уровне, но есть. Он понимает, как государственная машина работает на практике, в отличие от Гончарука, который был "оторван от земли". Шмыгаль не только более опытен, но и более прагматичен. Думаю, он также будет более осторожным и консервативным премьером. Но роль премьера остается прежней: это должен быть надежный исполнитель. Именно исполнитель, а не самостоятельная фигура", – говорит Владимир Фесенко.

Говоря о назначенных министрах, он видит баланс молодости и опыта. То есть, люди, которые уже работали в правительстве и имели очень хорошую репутацию, а есть и молодые люди, у которых нет опыта работы на высоких должностях и которым еще предстоит себя проявить.

"К примеру, министр финансов Игорь Уманский – это оптимальное назначение. Он, правда, работал и.о. министра финансов, но в очень сложное время. И имеет очень хорошую репутацию в финансовых кругах. Думаю, его кандидатура не вызовет вопросов и у наших западных партнеров. Кто-то остался, но на новой должности, с расширением функционала. Кстати, остались люди, связанные с Гончаруком. Тот же министр юстиции Денис Малюська, инфраструктуры – Владислав Криклий. То есть тут вопрос в оценках эффективности работы. Те министры, которые, по мнению президента, работали эффективно, продолжат работать", – сказал он.

Политолог обратил внимание на назначение нового министра обороны. Андрей Таран – бывший военный, генерал, но, что очень важно, он работал в Специальном центре по контролю и координации прекращения огня. И этот опыт работы очень важен.

"Задача министра обороны будет заключаться в более активном участии в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Задача номер один сейчас – механизм надежного прекращения огня. Как этого добиться, у Тарана, думаю, понимание есть. А каким он будет в целом министром – не скажу. Надо будет наблюдать", – сказал Владимир Фесенко. В тренде Рада уволила Гончарука с должности премьер-министра

В то же время он считает, что у нового Кабмина есть примерно полгода для того, чтобы показать результаты, который Владимир Зеленский ждет "уже сейчас".

"Теперь о перспективах обновленного правительства. Как мы уже убедились по правительству Гончарука, утвержденная программа Кабмина – не индульгенция. Зеленский достаточно нетерпелив, он требует результатов "на сейчас". И, если результатов нет, он долго ждать не будет. Тем не менее, думаю, у правительства есть запас времени. Минимум полгода. Возможно – до конца года. Два фактора, которые будут влиять на его перспективу. Первый – оценка эффективности работы правительства президентом. Как в случае с Гончаруком. Зеленский дает примерно полгода, затем начинает оценивать. Второй фактор – надвигающийся экономический кризис. Если он нас накроет очень сильно, то тогда это правительство будет обречено. Его придется сбросить чисто тактически и сформировать антикризисное правительство. Поэтому от того, насколько сильным будет глобальный экономический кризис, насколько сильно он нас накроет, будет зависеть и судьба этого правительства", – подытожил политолог.

Читайте больше в материале "Баланс молодости и опыта: что думают эксперты о новом Кабмине".

4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом обновила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (осталось еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Полный список министров в новом правительстве.

/ Фото: Сегодня

Смотрите выступление Зеленского на внеочередном заседании Верховной Рады:

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Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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