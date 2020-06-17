НСЗУ уже расплатилась по программе медицинских гарантий за апрель и май

Стало известно, сколько выделили денег за работу с пациентами, больными COVID-19

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) уже расплатилась с медучреждениями за апрель и май. По программе медицинских гарантий перечислили 24 млрд гривен. Об этом сообщил на брифинге директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

По его словам, с 1 апреля НСЗУ начала выплачивать деньги учреждениям здравоохранения непосредственно по договорам о предоставлении медицинских услуг населению.

"На сегодняшний день 3017 учреждений здравоохранения имеют договор с НСЗУ о предоставлении медицинских услуг. По этим контрактам сегодня НСЗУ уже выплатила 24 млрд грн учреждениям за предоставленные медицинские услуги", – сказал Виленский.

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Он отметил, что далеко не со всеми учреждениями были вовремя заключены договоры.

Только 239 больниц, которые определены правительством для лечения людей с COVID-19 и полностью готовы для оказания медпомощи пациентам, подписали с НСЗУ договоры. В то же время были заключены дополнительно 98 договоров с учреждениями, которые оказывали медицинскую помощь больным с COVID-19 в апреле, но не полностью соответствовали требованиям. Кроме того, добавил Виленский, имеют договоры с НСЗУ 25 центров экстренной медицинской помощи и 910 учреждениями, которые создали мобильные бригады для забора материала для ПЦР-тестирования.

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