Обязательные кассовые аппараты: стартовал сбор подписей для отмены законопроектов

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей для отмены законопроектов о применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также об изменениях в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (проект о кешбэке).

Об этом заявила глава Свободного профсоюза предпринимателей Украины Валентина Коробко во время круглого стола с депутатами из фракции "Европейская солидарность", сообщает пресс-служба политсилы.

По ее словам, инициативы новой власти заставляют представителей малого и среднего бизнеса уклоняться от уплаты налогов.

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"Так мы порождаем то, чтобы люди уходили в тень и не платили налоги, где мы тогда будем брать деньги? С чего будет жить государство? Это ведет к разрушению, а не к созданию нового. Мы ждем до 30 числа, если президент не наложит вето – тогда берегитесь. Вы помните "налоговый майдан", когда вышли тысячи предпринимателей? Когда нас затрагивают – нас не остановить потом. Хочу обратиться к предпринимателям. Мы сейчас будем собирать подписи. Присоединяйтесь!" – сказала Коробко.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина подчеркнула, что фракция зарегистрировала в парламенте проекты постановлений об отмене указанных законопроектов.

"Можно говорить о новейших технологиях вместо классических РРО, и они частично выписаны в принятом законе. Но тогда нужно убрать складской учет и даже для новейших РРО провести достаточное обучение для того, чтобы программное обеспечение, которое можно установить в обычный телефон, не принесло больший вред. Ибо отсутствие связи, неясность, какие данные пришли, какие – нет, и за что тебя пришли проверять и накладывать штраф, вызывает еще большую панику у людей, чем применение вот этого железного кассового аппарата", – добавила она.

Сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Артур Герасимов подчеркнул, что прежде чем принимать закон, стоит услышать мнение тех, чьи судьбы зависят от его действия, и провести комплексное экспертное обсуждение.

"Мы были категорически против принятия законов, которые усложняют условия деятельности для малого и среднего бизнеса. Мы профессионально разъясняли все риски таких законодательных инициатив. Нас не услышали. Но у монобольшинства еще есть шанс исправить свою ошибку и отменить эту законодательную инициативу", – сказал он.

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