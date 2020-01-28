Коронавирус ударил по нефти: что творится на топливном рынке Украины

Цены за неделю почти не упали, эксперты осторожны в прогнозах

Иллюстрация / Фото: Александр Яремчук

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После недавнего переворота на топливном рынке Украины ситуация нормализовалась: цены на светлые нефтепродукты – это бензины и дизельное топливо – практически стабилизировались. Хотя по инерции в некоторых регионах они снизились еще в среднем на 1-5 коп./л. Исключением стала Полтавская область – здесь бензин А-95 подешевел сразу на 56 коп./л.

Какие тренды ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Что изменилось за неделю

Если вспомнить, что во время встречи президента Владимира Зеленского с представителями крупнейших топливных сетей была достигнута договоренность об индикативной цене в $1,1 за литр бензина А-95, то формально она выполнена. При нынешнем курсе продажи доллара на межбанке (в понедельник было в 24,61 грн/$) и нынешней средней цене литра топлива, А-95 стоит 1,08 $/л, ДТ – 1,06 $/л.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 25,53 грн/л (удешевление за 7 дней – 0,02 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 26,56 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 24,76 грн/л (удешевление -0,02 грн/л).

В Киеве стоимость бензина А-92 – 25,96 грн/л (-0,04 грн/л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 26,55 грн/л (удешевление -0,02 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 27,43 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 25,89 грн/л (удешевление -0,03 грн/л).

В Киеве стоимость бензина А-95 – 27,61 грн/л (-0,06 грн/л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 26,18 грн/л (удешевление -0,01 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 26,92 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 25,54 грн/л (удешевление -0,12 грн/л).

В Киеве стоимость дизтоплива 27,10 грн/л (-0,03грн/л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,53 грн/л (удешевление -0,08 грн/л), самая высокая – в Одесской области – 13,24 грн/л (удешевление -0,01 грн/л), самая низкая – в Житомирской и Черниговской областях – 12,05 грн/л (удешевление соответственно на -0,13 и -0,04 грн/л).

В Киеве стоимость газа – 12,92 грн/л (-0,07 грн/л).

Анализ ситуации на рынке

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев подчеркнул, что трейдеры в целом выполнили договоренности с президентом о снижении цен, но по отдельным регионам и по отдельным сетям, прежде всего брендовым, где продают импортное топливо, цены пока выше индикативных $1,1 за литр.

"При этом разброс цен по разным топливным сетям большой, например, по бензину А-95 – от 24,5 до 28,8 грн/л, это 4,3 грн/л или 18%. Конечно, и качество топлива при этом может быть разное", – отметил Геннадий Рябцев.

Касательно начавшегося снижения цен на нефть, которое вызвал коронавирус в Китае, Рябцев считает, что оно носит спекулятивный характер и окажется кратковременным.

"Пояснения биржевых финаналитиков о том, что из-за коронавируса люди станут меньше летать, а значит упадет спрос на авиационное топливо, понятны, но субъективны, вряд ли такое произойдет в планетарных масштабах, – анализирует Рябцев. – А это значит, что уже вскоре снижение цен прекратится и может пойти вспять".

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн объяснил стабильность цен на рынке встречным движением двух ключевых факторов ценообразования – растущего валютного курса и падающей стоимости нефти в мире. По его словам, цены на нефть упали до многомесячного минимума – ниже 60 $/баррель, тогда как в первой декаде января взлетели до 70 $/баррель из-за обострения в Иране. Сейчас же цены пикируют на сообщениях о распространении коронавируса в Китае и ожиданий снижения спроса на нефть.

Что может измениться за неделю

Оба эксперта уверены, что пока стабильность цен на топливо сохранится.

"Все может измениться в любой момент, но для начала каких-то существенных изменений на АЗС нужна устоявшаяся динамика", – говорит Куюн, прогнозируя пока постоянство цен.

Что касается автогаза, то эксперт не исключил незначительного охлаждения цен из-за профицита ресурса на рынке.

"Ситуация на рынке в целом сбалансирована, цены на все марки нефтепродуктов находятся в широком диапазоне, что дает потребителям большой выбор", – отметил Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев говорит о сохраняющемся факторе риска – сокращении поставок дизельного топлива из Беларуси, так как до сих пор не решен вопрос с поставками на белорусские НПЗ российской нефти.

По его словам, замена белорусского дизеля на европейский, либо возобновление прокачки дизтоплива из РФ по трубопроводу возможны, но в итоге цена дизтоплива может увеличиться на 1 грн/л, или до 27 грн/л. А вот сжиженный газ может подешеветь еще на 6-10 коп./л из-за перенасыщения рынка и возникновения признаков профицита на рынке.

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