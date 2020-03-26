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Очереди безработных и доллар по 40: Гончарук назвал последствия дефолта Украины

26 марта, 12:49

Ксения Капустинская

Объявление дефолта не избавит страну от внешних долгов, объяснил экс-премьер

Украина в случае объявления дефолта лишится доступа к финансовым ресурсам, а государственный долг страны при этом не исчезнет. Такое мнение выразил экс-глава правительства Алексей Гончарук.

"В случае дефолта внешний долг Украины не исчезнет. Он просто растянется во времени, но лишит нас доступа к новым финансовым ресурсам. Они будут очень необходимы стране уже в ближайшем будущем – пик проблем впереди. А еще, думая на шаг вперед, я вижу очереди безработных, разрушенные планы на будущее для миллионов людей и доллар по 40 гривен", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

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Напомним, ранее в комментарии сайту "Сегодня" финансовый аналитик Максим Пархоменко также объяснял, что отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) является самым серьезным риском для макроэкономики нашей страны. По мнению Пархоменко, без помощи МВФ Украина не справится с выплатой долгов.

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Кроме того, представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован рассказал, что будет со страной в случае дефолта. Он отметил, что в Украине есть группа людей, которая продвигает идею дефолта, отмечая, что взятые ранее долги страна не должна возвращать кредиторам, а направить их на помощь бедным и обездоленным. Но, по его словам, такое решение приведет лишь девальвации гривни, инфляции, банкротствам, социальным протестам, насилию на улицах и международной изоляции Украины.

Как известно, еще в конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны.

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долги дефолт госдолг внешний долг Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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