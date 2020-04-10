Ограничениям быть: Мексика согласилась на глобальную сделку о добыче нефти

Мексика согласовала со странами ОПЕК+ и США условия сокращения нефтедобычи. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

В ночь с 9 на 10 апреля страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика, которую не удалось уговорить во время 11-часового заседания альянса. Теперь агентство Dow Jones приводит слова Обрадора, что Мексика будет снижать добычу нефти на 100 тыс. б/с, в то время как страны ОПЕК+ хотели, чтобы страна снижала добычу на 400 тыс. б/с, а затем на 350 тыс. б/с.

Президент Мексики отметил, что сделка по снижению нефтедобычи последовала после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, США возьмут на себя дополнительные 250 тыс. б/с сокращений.

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Между тем источники сообщили "Интерфаксу", что министры энергетики стран "большой двадцатки" уже начали виртуальное заседание по ситуации на рынке нефти. Ранее планировалось, что следующее заседание ОПЕК+ будет назначено на 10 июня, чтобы определить дальнейшие действия, необходимые для балансировки рынка.

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Ранее свои опасения на встрече ОПЕК+ выразил министр энергетики России Александр Новак, который рассказал, что спрос на нефть во всем мире уже уменьшился на 10-15 млн баррелей в сутки и имеет тенденцию к дальнейшему падению.

Сайт "Сегодня" писал о том, как Россия обрушила цены, зачем саудиты этому способствовали, почему США это "проспали" и чем все закончится. При этом снижение цен на нефть привело к падению и на рынке газа. Ранее новости "Сегодня" выясняли, как обвал газовых цен играет на руку Украине:

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