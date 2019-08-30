"Охота" на неоформленных работников: налоговая подвела итоги проверок

По данным налоговой службы, за семь месяцев доначислено к уплате более 570 млн грн налогов на доходы физлиц

Фото: "Сегодня"

Налоговики в январе-июле 2019 года установили нарушения при выплате заработной платы у 44,1% субъектов хозяйствования, которые проверялись. Об этом информирует пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) Украины, официально заработавшей 28 августа.

"По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 571,8 млн грн налога на доходы физических лиц, 160 млн грн единого взноса и 46,6 млн грн военного сбора", – сказано в сообщении.

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При этом, по данным ГНС, за счет налогового контроля было выявлено 11,8 тыс. человек, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

Новости "Сегодня" писали, что сотрудники Государственной фискальной службы по итогам января-марта 2019 года провели 1,2 тыс. плановых и 3,1 тыс. внеплановых проверок налогоплательщиков, по итогам которых в бюджет было доначислено 10,9 млрд грн.

При этом, по данным Государственного службы статистики, к августу 2019 года средняя номинальная зарплата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций достигла 10 971 грн.

Ранее свой прогноз по зарплатам в Украине озвучил Владимир Гройсман, который до 29 августа возглавлял Кабмин:

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