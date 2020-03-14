Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Оккупация Крыма против развития РФ: экс-депутат Госдумы объяснил, почему российские ракеты не летают

14 марта, 04:35

Игорь Тимофеев

Без американских технологий космическая программа РФ нежизнеспособна, говорит Александр Невзоров

Российская космическая программа постоянно сталкивается с проблемами, а запуски ракет откладываются на неопределенные сроки, потому что США наложили на РФ экономические санкции за оккупацию Крыма и запретили использовать американские космические технологии.

Об этом депутат Госдумы РФ четырех созывов, известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире "Эхо Москвы".

По его словам, есть тест, который поможет выяснить, насколько адекватно человек воспринимает реальность и до какой степени может заниматься политикой.

"Если взять за пуговичку Диму Рогозина (гендиректора госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос". – Ред.) и спросить его доверительно: "Дима, блин, а почему ракеты не летают?" Вот если у вас не будет никакого диктофона и вокруг не будет свидетелей, то Дима испуганно шепнет в ответ: "Потому что Крым наш, поэтому ракеты не летают", – говорит журналист.

Реклама

"Вот узлы и микросхемы, которые способны работать в условиях высокой радиации, они есть только американские и никаких других в мире, в общем, не существует и не ожидается. Так что летать ничего не будет. И понятно, что никакого будущего, никакого развития у страны без взаимодействия со всем миром быть не может", – подчеркнул Невзоров.

"И всегда задается вопрос. Вот на одной чаше весов Крым – на другой развитие страны. Что вы выбираете, уважаемый политик? Вот так однозначно и в лобешник таким вопросом. И посмотрим, что они все будут отвечать, что они выбирают", – подытожил экс-депутат Госдумы.

В тренде
"Коррупционный клещ": Зеленский и Шмыгаль объявили о ликвидации ГАСИ

Сайт "Сегодня" сообщал, что Роскосмос признал эффективность западных санкций против РФ.

Также напомним, что в 2018 году глава Счетной палаты РФ Алексей Кудринназвал Роскосмос бесспорным рекордсменом в вопросе коррупции – там регулярно неправильно проводят закупки, завышают цены и омертвляют средства, выделенные на недостроенные или простаивающие объекты.

А тем временем ракеты в космос запускают другие страны:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым ракета-носитель невзоров космический корабль роскосмос санкции против России оккупация Крыма космическая программа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валютЭкономика
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявление
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявлениеЭкономика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплатаПолитика
Индексация пенсий по-новому: когда добавят и сколько
Индексация пенсий по-новому: когда добавят и сколькоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...