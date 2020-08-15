Оккупанты в Крыму хотят строить прогулочные и рыболовецкие суда для Кубы

Пытаясь обойти санкции за оккупацию Крыма, россияне предлагают произведенную на полуострове продукцию странам третьего мира. Вот и судостроительный завод "Море" готов построить для Кубы прогулочные скоростные теплоходы "Комета" и рыболовецкие траулеры. Об этом представитель верфи Екатерина Рейер сообщила ТАСС.

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"Мы можем выполнять любые заказы. Это — прогулочные „Кометы", теплоходы, катамараны, катера, наши новейшие разработки рыболовецких траулеров", — заявила Рейер.

По ее словам, среди предложений для Кубы — возможность строительства траулеров и рыболовных ботов новейшей разработки. В частности, это — рыболовные боты проекта "338Р" водоизмещением 4,95 тонны, малые и средние траулеры водоизмещением 60, 220 и 846 тонн.

Напомним, после потери Крыма Украина утратила контроль над важнейшими крымскими предприятиями судостроения, которые сейчас активно работают в интересах РФ, пополняя российский флот новыми кораблями. Часть этих кораблей оснащена новейшим ракетным вооружением и может представлять угрозу для Украины.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") как раз и строятся на захваченных крымских предприятиях. Согласно открытым источникам, всего предполагается поставка 18 таких кораблей, шесть из которых уйдут на Черноморский флот. Помимо "Калибров", "Каракурты" вооружены универсальной 76-мм скорострельной корабельной артиллерийской установкой, а также зенитной артиллерией и ракетами.

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Все шесть "Каракуртов", которые пополнят ЧФ РФ, строятся в Крыму. Три из них находятся на заводе "Залив" в Керчи, а еще три — в Феодосии, на заводе "Море".

Предприятие "Море" известно тем, что производило уникальные десантные корабли на воздушной подушке проекта "Зубр". Два "Зубра", в 2013—2014 годах, еще до аннексии полуострова, Украина успела продать в Китай. Такие корабли являются амфибиями, то есть они способны действовать как на море, так и на суше. Кроме десантных кораблей, завод "Море" производил теплоходы "Ракета", "Восход", "Комета".

О том, во что оккупанты превратили Крым, смотрите в сюжете:

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