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"ОПЕК разрушится": Иран обратился к экспортерам нефти

3 мая, 11:29

Тегеран надеется снять американские санкции с помощью картеля

Фото: AFP

Существование Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) находится под угрозой из-за односторонней позиции ее некоторых членов. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане генеральному секретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо.

"Я сказал господину Баркиндо, что ОПЕК находится под угрозой из-за односторонней позиции некоторых ее членов, и эта организация, вероятно, разрушится", - сказал Зангане после встречи с генсеком картеля, передает иранское агентство Shana.

Он также отметил, что "если определенные члены ОПЕК будут угрожать и подвергать Иран опасности, Иран не будет сдерживать себя, чтобы ответить им".

Напомним, Иран, являющийся одним из создателей ОПЕК, в течение года пытается призвать ОПЕК вынести на повестку заседания организации введение нефтяных санкций США в отношении Ирана, чтобы после их снятия без каких-либо ограничений со стороны ОПЕК нарастить добычу, однако в ответ получает заявления, что ОПЕК не является политической организацией.

Иран также обвинял министерский мониторинговый комитет за исполнением договоренностей ОПЕК+ в том, что он в нарушение своего мандата распределяет квоты повышения нефтедобычи после того, как в мае 2017 года США возобновили санкции против Ирана, что привело к падению нефтедобычи в стране.

Неформальным лидером ОПЕК сейчас является Саудовская Аравия, доля которой в общем объеме добычи ОПЕК сама высокая и занимает около трети.

Ранее сообщалось, что Баркиндо на нефтегазовой конференции в Тегеране призвал представителей стран-членов ОПЕК "оставлять паспорта дома перед входом в организацию".

В конце 2018 года Катар покинул ОПЕК, признав, что частично это произошло и по политическим причинам – "ОПЕК постепенно становится инструментом в руках узкой группы стран, хотя должна служить интересам всех ее участников в равной степени".

При этом "Сегодня" рассказывали, как Катар изменился за 30 лет:

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Тег Иран, США, ОПЕК, санкции

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Источник:

Интерфакс-Украина

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